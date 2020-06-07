تعرف على شروط تبرع المتعافين ببلازما الدم لعلاج كورونا

07 يونيو 2020 - 01:00 ص

قال الدكتور عبدالهادى مصباح، أستاذ المناعة، إن تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم لإنقاذ حياة المرضى يساعد على تعافي المصابين بكورونا في الحالات الحرجة ولكن بشروط.



وأضاف «مصباح»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى معتز عبدالفتاح ببرنامج «90 دقيقة»: «ألا يكون الشخص المتبرع فوق الـ60 عاما، ألا يكون يكون مصابا بفيروسات أخرى مثل الالتهاب الكبدي الوبائي أو غيرها، وأن يكون في حالة صحية جيدة».



وأكد «مصباح» أن القطاع الطبي يقوم بما عليه ويؤدي دورا بطوليا سيُذكر له في التاريخ، مضيفا: «هؤلاء الأطباء في مقدمة المواجهة، ولا بد أن يعامل من يتوفى منهم معاملة الشهداء لأنهم بالفعل في حرب، بل أن الجندي الذي تحاربه أهوّن من محاربة فيروس لا تراه بالعين المجردة».

