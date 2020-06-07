» تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم "شكر لله"

07 يونيو 2020 - 12:40 ص

دعا الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، المتعافين من كورونا بالتبرع بالبلازما لإنقاذ حياة المرضى، حيث تتفق الشرائع السماوية جميعها على حض الإنسان لفعل الخيرات، وهو مِن باب إحياء النفس الوارد في قوله تعالى: ?وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النّاسَ جَمِيعًا?، وهو أيضًا مِن باب التضحية والإيثار اللذين أمر الله بهما وحث عليهما في قوله سبحانه: ?وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ?.

