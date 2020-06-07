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تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم "شكر لله"

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المصريون ـ متابعات

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دعا الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، المتعافين من كورونا بالتبرع بالبلازما لإنقاذ حياة المرضى، حيث تتفق الشرائع السماوية جميعها على حض الإنسان لفعل الخيرات، وهو مِن باب إحياء النفس الوارد في قوله تعالى: ?وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النّاسَ جَمِيعًا?، وهو أيضًا مِن باب التضحية والإيثار اللذين أمر الله بهما وحث عليهما في قوله سبحانه: ?وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ?.
وأضاف «كريمة»، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور معتز عبدالفتاح، خلال تقديمه برنامج «90 دقيقة» عبر فضائية «المحور»: «على المتعافين أن يتبرعوا بالبلازما من باب شكر الله على نعمة الشفاء، ثم من باب المشاركة المجتمعية النبيلة المحمودة لإنقاذ حياة المصابين، وندعو المتعافين إلى المسارعة والمنافسة لإنقاذ من ابتلوا بجائحة كورونا، ونسأل الله أن يجازيهم الله خير الجزاء بأجر من أحيا نفسا، وهذا النداء للمصريين بصفة عامة».

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