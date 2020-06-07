"الفقي": هذا ما سيحدث إذا دعم العرب مصر بأزمة سد النهضة

07 يونيو 2020 - 12:30 ص

أكد مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الاسكندرية، أن ملف السياسة الخارجية من أفضل إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «السيسي بدأ في ظروف معقدة وصعبة للغاية وكان فيه انحياز للإخوان، والدول الأفريقية جمدت عضوية مصر والصورة كانت مظلمة ومقلقة وأوروبا كانت غير مستريحة لما يحدث في مصر».



وأضاف الفقي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «المصري أفندي» على قناة القاهرة والناس، أن الرئيس السيسى تولى البلاد في ظرف سياسي معقد ومظلم جدا ولكنه تحرك بنشاط، متابعا: «استطاع السيسي أن ينفذ إلى قلب أفريقيا ورفع الغمة عن علاقتنا بأفريقيا التي كانت قد تدهورت، وعلاقتنا بالدول الأوربية كويسة الان وده خد جهد كبير».

