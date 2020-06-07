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الكويت ترحب بمبادرة الرئيس السيسى بشأن ليبيا

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المصريون ـ متابعات

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أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان السبت، أن دولة الكويت وانطلاقا من دعمھا ومساندتھا لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة التي أطلقھا في شھر مارس الماضي، لوقف عالمي لإطلاق النار في جميع مناطق النزاعات لتوحيد الجھود للتصدي لانتشار فيروس «كورونا» لتجدد اليوم مطالبھا المستمرة لكل الأطراف المتحاربة لوقف إطلاق النار في ليبيا حقنا لدماء الأشقاء.
وأعربت الخارجية الكويتية، في بيان وفقا لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا»، عن ترحب دولة الكويت في ھذا الشأن بالمبادرة التي أطلقھا الرئيس عبدالفتاح السيسى بخصوص وقف إطلاق النار في ليبيا، مؤكدة دعمھا الكامل لكل الجھود الرامية لجمع الفرقاء على طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي وفقا لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين تحت رعاية الأمم المتحدة وبما يحفظ وحدة ليبيا واستقلالھا وسلامة أراضيھا ويحقق تطلعات شعبھا.

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