إصابة أول رئيس دولة بفيروس "كورونا"

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أعلنت رئاسة جمهورية كازاخستان، مساء السبت، أن رئيس البلاد، قاسم جومارت توكاييف، يخضع للعلاج في المستشفى بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وأكد المتحدث باسم رئيس كازاخستان، بيريك أوالي، على حسابه في "تويتر" أن توكاييف (67 عاما) يخضع لفحوص طبية منتظمة، مشيرا إلى أن السلطات اتخذت إجراءات إضافية للسلامة في مقر الرئاسة، وفقا لوكالة "رويترز".
وأضاف أن "الرئيس يواصل عمله المعتاد وصحته ليست في خطر".
وسجلت كازاخستان حتى الآن 12511 إصابة بفيروس كورونا و53 حالة وفاة.
والشهر الماضي خففت السلطات إجراءات العزل العام بعد استمرارها لشهرين، وأبقت على قواعد التباعد الاجتماعي ومددت إغلاق الحدود.

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