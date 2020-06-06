» برلماني يكشف الخطط المستقبلية لحل أزمة كورونا‎

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علق النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، على دعوة أصحاب العمارات الخالية من السكان لاستخدامها كمستشفى حجر صحي للمواطنين غير القادرين على أسعار الحجر الصحي قائلًا، مشكلة التجهيزات العائق الوحيد أمام استخدامها، مشيرًا إلى أنه لو هناك من ينفذ هذه الفكرة مقابل الإعفاء من الضرائب العقارية أطرحها فورًا فى مجلس النواب.
وأضاف إسماعيل، خلال لقائه في برنامج "حوار مع مسئول" مع الإعلامي محمد السرسي، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه يستحب أن يكون العقار خارج الكتلة السكنية لعدم انتشار المخالطين وزيادة الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى جانب عدم تعقيم هذه المبانى بشكل صحيح؛ مما ينتج عنه نوعًا من الذعر والرعب لدى المواطنين.
وتابع، الحكومة المصرية استخدمت بيوت الطلبة فى الجامعات لوجود تجهيزات مسبقة وعمل نوع من التعقيم، فضلًا أن هذه المباني يوجد بها أسرة ومفروشة بشكل متكامل وخارج الكتلة السكنية.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية بدأت تفكر لتخريج دفعة استثنائية من دكاترة الطب أو الممرضين لتوفير قدرة بشرية تكون قادرة على مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، خاصة وأن الجيش الأبيض يُسطر تاريخًا من البطولات فى مواجهته لجائحة كورونا المستجد، مشددًا على أن الجيش الأبيض يُقدم شهداء كل يوم مثلما يُقدم الجيش المصري شهداء للدفاع عن الوطن.     

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