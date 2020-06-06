بشرة خير.. إطلاق أول لقاح لـ كورونا الشهر المقبل

06 يونيو 2020 - 11:40 م

كشفت صحيفة بريطانية عن أن لقاح فيروس كورونا قد يكون جاهزًا للإعطاء من خلال الاستنشاق بجهاز يشبه أجهزة الربو، بحلول الشهر المقبل، وتجري جامعة أكسفورد حاليًا التجارب على اللقاح، لتطويره ليكون متاحا للناس في سبتمبر.



من جانبها قالت شركة الأدوية Astra Zeneca إنها ستطلق اللقاح بعد منح الموافقة النهائية من الملياردير بيل جيتس، وتعتزم إنتاج ملياري جرعة بفضل التمويل.



وقالت صحيفة "The Sun" إن فريق جامعة أكسفورد واثق بنسبة 80% من عمل لقاح فيروس كورونا Covid-19، ويقولون إنه يمكن إعطاء اللقاح باستخدام جهاز مثل جهاز استنشاق الربو الشهر المقبل.



جاء الخبر في محاضرة عبر الإنترنت لمركز الطب الشخصي بجامعة أكسفورد ألقاها عضو الفريق البروفيسور أدريان هيل، موضحا أن التجارب السريرية ستنتهي عندما يتم التأكد أن اللقاح يحمي الناس من فيروس كورونا.



وأضاف: "نعتقد أن ذلك قد يكون في شهر أغسطس، موضحا أن تجربة أكسفورد بدأت في أبريل، وقامت بتجنيد ما يصل إلى 10.260 بالغًا فوق سن 55 وأطفالًا، وقد وافقت شركة "AstraZeneca"، بالفعل على توريد 100 مليون جرعة من اللقاح المحتمل إلى المملكة المتحدة، كما وقعت على صفقة ضخمة بقيمة مليار دولار مع حكومة الولايات المتحدة.

