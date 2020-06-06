برلماني يطالب بتوزيع الكمامات على بطاقة التموين‎

طالب النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، الدولة بتوزيع كمامات ذات التصنيع الجيد وتحت المواصفات الصحية والقياسات العالمية من الأقمشة والتى يتم غسلها بالماء الساخن ويتم توزيعها على بطاقات التموين.



وأضاف" أبو العلا"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حوار مع مسئول"، مع الإعلامي محمد السرسي، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن وعي المصريين أهم شىء فى مواجهة فيروس كورونا المستجد كما أن الوعى لمصلحة المواطن ولأسرته وغيره من جموع الشعب المصري.

وأضاف" أبو العلا"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حوار مع مسئول"، مع الإعلامي محمد السرسي، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن وعي المصريين أهم شىء فى مواجهة فيروس كورونا المستجد كما أن الوعى لمصلحة المواطن ولأسرته وغيره من جموع الشعب المصري.

وأوضح وكيل لجنة الصحة بالبرلمان أنه لا بد من الرقابة الجيدة على كافة وسائل المواصلات والأماكن المزدحمة بارتداء الكمامة بشكل مستمر ومنع ارتداء الكمامات الدوارة والتى تشكل خطرًا كبيرًا على صحة المصريين، مطالبًا بعدم الضغط على الحكومة فى كل شىء ولا بد من الوعى للمواطن حتى نتخطى هذه الأزمة لجائحة كورونا.

وأوضح وكيل لجنة الصحة بالبرلمان أنه لا بد من الرقابة الجيدة على كافة وسائل المواصلات والأماكن المزدحمة بارتداء الكمامة بشكل مستمر ومنع ارتداء الكمامات الدوارة والتى تشكل خطرًا كبيرًا على صحة المصريين، مطالبًا بعدم الضغط على الحكومة فى كل شىء ولا بد من الوعى للمواطن حتى نتخطى هذه الأزمة لجائحة كورونا.