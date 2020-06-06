"صحة النواب": هذا الأمر كارثة وجريمة كبرى

06 يونيو 2020 - 11:10 م

كشف النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن جميع المصريين أصبحوا مخالطين لمصابي فيروس كورونا ولم يعد هناك وقتًا للبحث عن من هم المخالطين، مطالبًا بزيادة الإجراءات الاحترازية لجموع الشعب المصري والتعايش مع الفيروس الخطير.



وأضاف "أبو العلا"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حوار مع مسئول"، مع الإعلامي محمد السرسي، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه من الضروري الخروج والذهاب إلى العمل ولكن مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتى نوهت عنها وزارة الصحة باتخاذ نسب التباعد بين الأفراد وارتداء الكمامة بشكل مستمر وغسل الأيدي كل نصف ساعة ووضع الكحول عن الشك فى لمس أي جسم صلب كي نُخفف من انتشار الإصابة بفيروس كورونا.



وأوضح وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب أن ارتداء الكمامة وتغطية الأنف وإنزالها على الفم مرة أخرى لأي سبب يُعد كارثة لأنها تلوثت وإعادتها على الفم ممكن أن يُصيب الشخص مباشرة بالفيروس، مشيرًا إلى أن الكمامة تم تصنيعها لحماية الفم والأنف ولفترة معينة من الاستعمال ولا بد من وجود وعي فى ارتداء الكمامة أفضل من إصابته وعزله لمدة أسبوعين فى غرفة بمفرده.

