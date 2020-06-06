» وزير الاتصالات: جائحة كورونا خدمت هذا المجال

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المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة كانت تنادى سابقاً بالتعليم الرقمي، هو المستقبل، موضحاً أن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، شجعت قطاع كبير من الناس أن تعتمد على التعليم الرقمى، وعليه اقتنصنا هذه الفترة لإطلاق بعض المبادرات لتأهيل الشباب على العمل الرقمى، كان أخرها "مستقبلنا رقمى".
وأضاف "طلعت"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، قائلاً:" كنا ننادى بالتعليم عن بعد ولكن الناس كانت معتادة على التعليم التقليدى ..والجائحة رب ضارة نافعة".
ولفت وزير  الاتصالات، إلى المبادرات التى تطلقها الوزارة، مجاناً وتهدف أولاً إلى تعليم الشباب علوم البيانات وهى قدرت الإنسان على إنشاء برامج تحلل البيانات وتستخرج منها نتائج، ثانياً التسويق الرقمى، ثالثاً إنشاء المواقع وتصميمها.

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