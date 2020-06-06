أسامة الغزالي حرب: "الأحزاب في مصر هزيلة جدا"

06 يونيو 2020 - 10:20 م

أكد د.أسامة الغزالي حرب، المفكر السياسي، أن أهم انجازات السياسية الداخلية المصرية طوال السنوات الماضية كانت القضاء على الإرهاب الذي هدد كل نواحي الحياة في مصر، قائلا: "يجب أن نتذكر الأيام غير السارة اللي كانت بتهدد ارادة المصريين والتفجيرات والسيسي حقق الاستقرار وعمل انجاز اقتصادي وده حدث بجهود وتضحيات صعبة".



وأشار اسامة الغزالي حرب، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" على قناة القاهرة الناس، مع الاعلامي محمد علي خير، إلى أن مصر الان في حاجة إلى الاصلاح السياسي والديمقراطي الذى يعتمد جوهره على احياء الحياة الحزبية، مؤكدا أن مصر في حاجة إلى الرجوع إلى التعدد الحزبي الحقيقي، وأقر قائلا: "الاحزاب هزيلة للغاية ودي مش مسئولية الحكومة والسيسى فقط ولكن مسئولية الدولة كلها".



وتابع: "لابد أن الدولة تساهم اكثر في تعدد الحياة السياسية والحزبية وتحقيق الانفتاح السياسي وبناء الاحزاب وفعاليتها، ويجب ان تعطي الدولة اشارات مطمئنة للترحيب بعودة الحياة السياسية والدولة لازم تساهم في التعدد الحزبي"، كما تمنى ان يحدث نوع من الانفراج السياسي الذي يتواءم مع الانجازات الاقتصادية من خلال الافراج عن الشباب المحبوسين.

