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أحمد موسى يفتح النار على هؤلاء: "صفر على الشمال"

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أكد الإعلامي أحمد موسى، أن كل ما يقوله مقتنع به، ويناقشه مع أهله واصدقائه وابنائه وفي كتاباته بالأهرام أو يقوله أمام الملايين على الشاشة .
وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه بيعرف كل من يتكلم عنه ويعتبره صفر على الشمال، لأنه شخص غير مؤمن بأي حاجة أو أنه أجير هناك من يموله ليشتم عليه. 
وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن من يشتم عليه في الإعلام والسوشيال ميديا لا يحركون له شعرة واحدة، مردف، أنه كتب منشور على صفحته وظل الإخوان «يهوهوا» عليه طوال الليل ما دفعه لكتابة منشور آخر «عشان ينكد عليهم».
وأردف موسى أنه يعرف على الإخوان ما لا يعرفه بديع وكل الإخوان «مفضوحين وهم عصابة خونه ومرتزقة ولا يعرفون حاجة اسمها شرع الله، والإخواني لا يقل شئ عن الإسرائيلي».
واستكمل، «من يحب مصر يدافع عنها ولا يقتل أولادها » ، مؤكدا أن عصام العريان عميل الأمريكان مثل الجاسوس مرسي، مؤكدا أن الإخواني لا يستطيع العيش دون أن يكون عميلا لأحد أجهزة المخابرات الخارجية .
وقال موسى إنه يعرف الكثير من المعلومات عن هشام عبد الله ولكنه لن يقولها لأنه لا يليق الحديث عنها لكونه يحترم الجمهور، مؤكدا أن  الاسم الحركي له «هشام بفرة».


 

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