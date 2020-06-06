رسائل عاجلة من وزيرة الصحة لمرضى فيروس كورونا

06 يونيو 2020 - 10:00 م

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم فتح المجال للمستشفيات الخاصة والمؤسسات الطبية في مصر كلها لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، باعتبار أن بعض المواطنين من المصابين بالفيروس لا يرغبون في العلاج بالمستشفيات الحكومية فيتوجه إلى مستشفى خاصة لتلقى العلاج.



ووجهت الدكتورة هالة زايد، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، رسالة إلى أصحاب المستشفيات الخاصة قائلة: "تلاحظ ارتفاع ومبالغة غير مسبوقة في تكلفة العلاج من فيروس كورونا في المستشفيات الخاصة، وبقول للقطاع الخاص أن دي أزمة، ومهما كانت التكلفة مينفعش تكون بالمبالغة في الأسعار دي".