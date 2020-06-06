القبض على أمريكي أثناء تصنيع قنبلة لارتكاب مذبحة جماعية

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ألقى مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) في الولايات المتحدة، القبض على شخص قطع يده عن طريق الخطأ، أثناء صنع عبوة ناسفة كان يستهدف من خلالها في قتل آخرين. 

وصل كاريني (23 عامًا) إلى المستشفى في 2 يونيو عقب تفجر العبوة الناسفة فيه أثناء تصنيعها، ما أدى إلى بتر يده، وتناشر االشظايا في رقبته وحنجرته، وبتر أصابع في يده الأخرى.

وادعى كاريني أن الإصابات التي لحقت به كانت نتيجة لحادث قص العشب، لكن ضابط الشرطة اشتبه فيه بعد علمه بإدانته سابقًا بتهم متفجرة.

سرعان ما حصلت الشرطة على مذكرة لتفتيش منزل كاريني في ريتشلاندز بولاية فرجينيا، واتصلت بمكتب التحقيقات الفيدرالية، الذي اكتشف وجود قطرات من الدم على الأرض من حافلة صغيرة خارج المنزل إلى غرفة النوم.
أثناء البحث، وجد المحققون "قطعة من جلد الإنسان" و"قطعة من لون الجلد يعتقد أنها لحم"، كما ورد في شهادة خطية، فضلاً اكتشاف زجاجة بلاستيكية تحتوي على ترياسيتون ترايبيروكسيد، وهي مادة تستخدم في صنع العبوات الناسفة.

ولاحظ رجال الشرطة بقع دم كبيرة على جدران غرفة النوم في الطابق الثاني، كما قام المحققون بتفتيش سطح عقار مجاور تابع لجدة كاريني، حيث عثر الضباط على أنابيب (PVC)، وقطع من الأسلاك المفكوكة، وحاويات كيميائية فارغة، وسطح طبخ ساخن، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وعلى أرضية السطح، عثر رجال الشرطة على رسالة جاء فيها: "لقد قررت أنني لن أتراجع ولن أخاف من العواقب بغض النظر عما سأكون بطلًا، وسأدلي ببيان مثلما فعل إليوت رودجرز"، في إشارة إلى مطلق النار الذي قتل ستة أشخاص وجرح 14 آخرين في سانتا باربرا في عام 2014.

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