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علاج «معجزة» للتخلص نهائيًا من حب الشباب

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علاج «معجزة» للتخلص نهائيًا من حب الشباب
علاج «معجزة» للتخلص نهائيًا من حب الشباب
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فتحي مجدي

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جربت كل شيء من أجل إزالة حب الشباب، لكن بلا جدوى، بعد أن استخدمت المنتجات والأدوية باهظة الثمن، حتى أنها حاولت التوجه إلى طبيب متخصص في الأمراض الجلدية أسبوعيًا من أحل علاج هذه المشكلة.

فلا شيء ساعد في تنظيف بشرتها، إلى أن وجدت الفتاة الأسترالية التي تعاني من حب الشباب ضالتها في صابون الفحم، الذي نجح في تطهير بشرتها، واستغرق الأمر أيامًا فقط لتنظيفه. 

وقالت "تيجان" إنه بعد أن أوصت إحدى صديقاتها بـ (The Carbon Theory Cleansing Bar)، أو كربون ثيوري المصنوع من الفحم وزيت شجرة الشاي، قامت بتجربته وفوجئت باختلاف ملحوظ بعد بضعة أيام فقط من استخدامه على بشرتها.

فعلى الرغم من هذه المشكلة التي أرقتها طوال حياتها، لكنها تمكنت من إزالة البقع، قائلة إن منظف الوجه غير حياتها حرفيًا، وتفاجأت بالنتائج المدهشة، والشعور بالفرح لأنها أزالت حب الشباب أخيرًا.

وشاركت صورًا لها "قبل" و "بعد" إزالة الحبوب أظهرت عن تحوّل صارخ في بشرتها، حيث ظهرت أكثر وضوحًا، وخالية من العيوب والاحمرار التي كانت تكافح دائمًا للتخلص منها.

وأضافا "تيجان": "طوال حياتي كنت أعاني من حب الشباب الكيسي المؤلم. لم ينجح شيء، من رؤية معالج جلدي أسبوعيًا يستخدم منتجات باهظة الثمن لـ "رواكوتان" (منتجات لمعالجة حب الشباب)، لم تساعد في شيء".

وتابعت: ""عندما أوصى صديقي بذلك"، تجاهلت ذلك لأن الناس يرسلون لي توصيات طوال الوقت ولا شيء يعمل، لكن بعد أسابيع قليلة رأيتها في المتجر، وقررت الحصول عليها وأنا مندهشة من النتائج. أنا مندهشة بصدق".

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إنه تم إطلاق المنتج الشهير في عام 2018، وهو مصنوع من زيت شجرة الشاي العضوي والفحم لتقليل الالتهاب، وثبت من الناحية الجلدية أنه يمنع ظهور البثور ويجعل البشرة تبدو متوازنة وواضحة ورطبة.

وشارك مرضى حب الشباب الآخرون الذين استخدموا هذ المنتج أيضًا التحولات في بشرتهم عبر الإنترنت، حيث أشاد الكثيرون، مثل "تيجان"، بالمنتج المدهش.

تمت تصنيع مجموعة العناية بالبشرة في لندن، ولكنها متاحة الآن في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأستراليا وأيضًا في الولايات المتحدة، ووسعت نطاقها مؤخرًا لتشمل المزيد من المنتجات المحبة للبشرة المصممة لعلاج البشرة.

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