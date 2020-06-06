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كيف يمكنك قراءة رسائل «واتساب» دون الظهور للمراسل؟

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كيف يمكنك قراءة رسائل «واتساب» دون الظهور للمراسل؟
كيف يمكنك قراءة رسائل «واتساب» دون الظهور للمراسل؟
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فتحي مجدي

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في بعض الأحيان، قد تجد نفسك في موقف محرج عند قراءة نص رسالة مرسلة إليك من شخص ما عبر تطبيق "واتساب"، خاصة وأن عند إطلاعك عليه يظهر ذلك للمرسل، وهو ما يجعلك تتجاهلها تمامًا. 
فمن المعلوم عند قراءة نص رسالة عبر "واتساب"، يظهر علاماتان باللوزن الأزرق للمرسل، لكن لا مشكلة بعد اليوم بعد أن وفر تطبيق التراسل الفوري خاصية تتيح لك الاطلاع على الرسائل دون أن تظهر إشارة على قراءتك لها. 
يلجأ بعض الأشخاص إلى استخدام وضع الطائرة، وهو ما يؤدي إلى إيقاف تشغيل البيانات حتى لا يعرف المرسل أنك قرأت نص الرسالة. ومع ذلك، بمجرد إيقاف تشغيل وضع الطائرة، تظهر العلامة الزرقاء، مما يعني أن عليك البقاء في وضع عدم الاتصال.
ويمكنك أيضًا إيقاف تشغيل إيصال الرسائل، لكن بعد ذلك لن تتمكن من رؤيتها من المستخدمين الآخرين. 
صحيفة "ذا صن" البريطانية كشفت عن حيلة أفضل، ولا تتطلب أي تغييرات في الإعداد، إذ قالت إنه يمكن قراءة نصوص "واتساب" دون تشغيل العلامة الزرقاء، بالنظر إلى أن معظم طرازات (آيفون) الجديدة مزودة بميزة غير معروفة تسمى (دي تاتش 3).

تحتوي الشاشة على طبقة إضافية، ومن خلال الضغط بقوة عليها يمكنك إظهار خيارات جديدة.. إذا نقرت مرة واحدة على دردشة "واتساب"، فسيتم إحالتك مباشرة إلى الرسائل.
لكن إذا ضغطت بقوة على دردشة "واتساب"، فستحصل على معاينة بملء الشاشة لما بداخلها. يتيح لك هذا، قراءة ما يقرب من عشرة من أحدث الرسائل المرسلة في الدردشة دون تشغيل العلامة الزرقاء التي تشير إلى قراءتها.
لكن كن حذرًا، إذا ضغطت بشدة، سيتم نقلك مباشرة إلى نافذة الدردشة الكاملة، وستظهر العلامات الزرقاء للمرسل.. بمجرد الانتهاء، ما عليك سوى تركها وسيتم نقلك إلى نافذة الدردشة الرئيسية.
لكن هذا لا يعمل إلا على طرازات (آيفون) محددة، تدعم طرازات (آيفون) التالية تقنية (دي تاتش 3).
آيفون 6s
آيفون 7
آيفون 7 بلس
آيفون 8
آيفون 8 بلس
آيفون إكس
آيفون إكس إس
آيفون إكس إس ماكس

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