» تراجع أسعار الذهب اليوم السبت.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

طقس حار غدًا الأحد.. والأرصاد تحذر
ننشر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت
بيان سعودي قوي بشأن جهود "السيسي" في ليبيا
بيان «الصحة».. أكثر من 1400 إصابة و32 حالة وفاة
قرار عاجل لقنوات «النهار» ردًا على «الأعلى للإعلام»
مقتل «جورج فلويد» يعمق الخلاف بين الولايات المتحدة والصين
بشرى سارة من السعودية
خبراء يحذرون مستخدمي «أندرويد» من تطبيق فيديو خطير
فضيحة أخلاقية لـ «الحاج ضيوف» يكشفها زميله في ليفربول
كورونا.. إسبانيا تسجل وفاة واحدة
الطيب حسين
فجر
03:15
شروق
04:55
ظهر
11:59
عصر
15:37
مغرب
19:02
عشاء
20:32