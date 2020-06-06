استطلاع رأي.. "بايدن" يتفوق على "ترامب"

06 يونيو 2020 - 09:35 م

أظهرت تقديرات شبكة "سي إن إن" الأمريكية، السبت، فوز نائب الرئيس السابق جو بايدن، بألف و992 مندوبا، وهو العدد الكافي لتأمين ترشحه عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، أمام دونالد ترامب الساعي إلى ولاية ثانية.



وفي استقصاء أجرته "سي إن إن" مؤخرا، حول المنافسة بين ترامب وبايدن، "أظهرت الأرقام تفوق بايدن بنسبة 51 بالمئة من عدد الناخبين المسجلين على مستوى الولايات المتحدة، مقابل 41 بالمئة من الأصوات الداعمة لترامب".



ويعكس ذلك تحولا كبيرا في حجم الدعم لبايدن الذي كان يحظى بـ 48 بالمئة منه، مقابل 43 بالمئة لترامب في استقصاء شهر أبريل/ نيسان الماضي.



وأكدت البيانات الجديدة "فوز بايدن في الانتخابات التمهيدية بمنطقة غوام، السبت، بعد أن حصد ما مجموعه ألف و992 من أصوات المندوبين، متجاوزا عقبة الألف و991 صوتا، التي يحتاجها ليمثل الحزب الديمقراطي في الانتخابات المقبلة".



وفي كلمة أدلى بها عقب إعلان النتائج، قال بايدن "قبل أكثر من 3 أشهر، وقفت على مسرح في جنوب كارولينا وقلت للشعب الأمريكي، إن هذه الحملة حملتنا لجميع من ترك متخلفا، وطرح أرضا ولم يحسب، وهذه الكلمات تأخذ معنى أكبر في يومنا هذا"، في إشارة إلى الاحتجاجات التي تجتاح البلاد، بعد مقتل المواطن جورج فلويد على يد الشرطة في منيابولس.



وفي وقت سابق السبت، جدد بايدن هجومه على ترامب، على خلفية تأثيرات أزمة فيروس كورونا في الاقتصاد الأمريكي.



ويرى بايدن، المرشح الديمقراطي المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، أن ترامب فشل في الاستجابة لتحذيرات الخبراء بشأن كورونا.



وكتب عبر تويتر، "تم تحذير ترامب، لكنه فشل في الاستجابة"، مضيفا: "بسبب فشله، فقد أكثر من 20 مليون أمريكي وظائفهم".



وتابع بايدن أن "الأمريكيين الذين فقدوا وظائفهم دفعوا ثمن تجاهل ترامب للتحذيرات".



والجمعة، أعلن بايدن (77 عاما) فوزه رسميا بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، المزمع إجراؤها في 3 نوفمبرالمقبل.

وتجاوز بايدن عتبة الـ1991 مندوبا التي تتيح له ضمان تسميته من جانب حزبه، في وقت يتواصل فرز أصوات عدة انتخابات تمهيدية ديمقراطية نُظّمت الثلاثاء.



وتتصدر الولايات المتحدة قائمة وفيات كورونا عالميا، بـ111 ألفا و656، تليها بريطانيا بـ40 ألفا و465، والبرازيل بـ35 ألفا و139، وإيطاليا بـ33 ألفا و846، بحسب معطيات موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضا قائمة الإصابات بمليون و978 ألفا و650 حالة، وتأتي بعدها البرازيل بـ 649 ألفا و514، ثم روسيا 458 ألفا و689، وإسبانيا 288 ألفا و58، بحسب الموقع نفسه.