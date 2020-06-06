قرار عاجل لقنوات «النهار» ردًا على «الأعلى للإعلام»

06 يونيو 2020 - 09:17 م





أعلنت قناة "النهار" الفضائية، اليوم، إيقاف البث الحي، وإلغاء كل برامج الهواء، والاكتفاء بإعادة بعض البرامج والمسلسلات إلى حين إشعار آخر.





وجاء ذلك بعد قرار المجلس الأعلى للإعلام بإيقاف خمسة من مذيعاتها، وإحالة إحداهن للتحقيق.





وقالت قناة "النهار" في بيان، إن مجلس إداره شبكة قنواتها، أصدر قرارًا بتعليق البث الحي للقناة وإلغاء كل برامج الهواء، مع الاكتفاء بإعادة بعض البرامج والمسلسلات، لحين إشعار آخر، بعد حل كل الأمور المعلقة مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين.





وكان المجلس الأعلى للإعلام أصدر قرارً، اليوم، بمنع ظهور كل من، بوسى الطيار ودعاء فاروق وريم البارودي وهالة فهمي وعلا شوشة، المذيعات بالقناة، لمدة عام على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، لحين تقنين أوضاعهن بنقابة الإعلاميين بالقيد بجداول النقابة، أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة.



