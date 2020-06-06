  • السبت 06 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر10:06 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الطقس

طقس حار غدًا الأحد.. والأرصاد تحذر

الدولار

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

الملك سلمان بن عبدالعزيز

بيان سعودي قوي بشأن جهود "السيسي" في ليبيا

وزيرة الصحة

بيان «الصحة».. أكثر من 1400 إصابة و32 حالة وفاة

قنوات «النهار»

قرار عاجل لقنوات «النهار» ردًا على «الأعلى للإعلام»

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

مقتل «جورج فلويد» يعمق الخلاف بين الولايات المتحدة والصين

السعودية

بشرى سارة من السعودية

VivaVideo

خبراء يحذرون مستخدمي «أندرويد» من تطبيق فيديو خطير

السنغالي الحاج ضيوف

فضيحة أخلاقية لـ «الحاج ضيوف» يكشفها زميله في ليفربول

كورونا

كورونا.. إسبانيا تسجل وفاة واحدة

قرار عاجل لقنوات «النهار» ردًا على «الأعلى للإعلام»

آخر الأخبار

قنوات «النهار»
قنوات «النهار»
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

قرار عاجل من «قطونيل» قبل اجتماع الأعلى للإعلام

#

وزير الإعلام السابق يدعو إلى اجتماع عاجل ردًا على إساءة «زيدان» للأزهر


أعلنت قناة "النهار" الفضائية، اليوم، إيقاف البث الحي، وإلغاء كل برامج الهواء، والاكتفاء بإعادة بعض البرامج والمسلسلات إلى حين إشعار آخر.

وجاء ذلك بعد قرار المجلس الأعلى للإعلام بإيقاف خمسة من مذيعاتها، وإحالة إحداهن للتحقيق.

وقالت قناة "النهار" في بيان، إن مجلس إداره شبكة قنواتها، أصدر قرارًا بتعليق البث الحي للقناة وإلغاء كل برامج الهواء، مع الاكتفاء بإعادة بعض البرامج والمسلسلات، لحين إشعار آخر، بعد حل كل الأمور المعلقة مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين.

وكان المجلس الأعلى للإعلام أصدر قرارً، اليوم، بمنع ظهور كل من، بوسى الطيار ودعاء فاروق وريم البارودي وهالة فهمي وعلا شوشة، المذيعات بالقناة، لمدة عام على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، لحين تقنين أوضاعهن بنقابة الإعلاميين بالقيد بجداول النقابة، أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة.

وأضاف بيان المجلس الأعلى للإعلام، أن القرار "جاء بعد الاطلاع على قانون المجلس الأعلى للإعلام، وقانون تنظيم نقابة الإعلاميين، وكذلك لائحة الجزاءات التي أصدرها المجلس الأعلى للإعلام، وأيضًا لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الإعلامية بأصول وأخلاقيات المهنة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هل يترك ترامب البيت الأبيض؟

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تراجع أسعار الذهب اليوم السبت.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم
» اشتعال حريق ضخم بالقرب من أحد السجون بإيران
» وفاة 5 أفراد من عائلة أمريكية في تحطم طائرة
» «ضد العنصرية».. محمد رمضان يرد على التنمر بلون بشرته
» صحيفة تونسية تكشف موقف علي معلول من العروض الخليجية
» تجديد حبس شابين في التعدي على صيدلي بآلة حادة في الغردقة
» أسطورة ليفربول ينشر صورة خليعة برفقة صورة لـ «ترامب»
» رقم صادم عن إصابات "كورونا" في العالم
» فوز مثير لبايرن ميونيخ على ليفركوزن برباهية مقابل هدفين
» نجم الأهلي يتعرض لحادث مروع وينجو من موت بأعجوبة
» لهذا السبب.. التعليم تحجب نتيجة أولى ثاوي لطلاب شمال سيناء

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية