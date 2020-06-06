تطورات جديدة.. باكستان تسقط طائرة هندية

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أسقطت القوات المسلحة الباكستانية اليوم السبت، طائرة تجسس هندية مسيّرة بعد دخولها المجال الجوي للبلاد.

وأعلن الجيش إسقاط الطائرة عقب دخولها المجال الجوي الباكستاني في قطاع خانجار الواقع على الخط الفاصل في كشمير.

وأوضح الجيش في بيان نشرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أن الطائرة انتهكت المجال الجوي الباكستاني وكانت تقوم بمهمة تجسس.

وذكر أن الطائرة الهندية وهي طائرة مراقبة صغيرة، حلقت مسافة 500 متر فوق الأراضى الباكستانية، في انتهاك للاتفاق الجوي بين الجانبين.

ووصفت القوات الباكستانية الأمر بأنه "استفزازي" و"عمل عدواني صارخ".

وتعد هذه ثامن طائرة تجسس هندية يسقطها الجيش الباكستاني هذا العام، حسب البيان.


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