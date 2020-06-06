  • السبت 06 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر09:00 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

مقتل «جورج فلويد» يعمق الخلاف بين الولايات المتحدة والصين

السعودية

بشرى سارة من السعودية

VivaVideo

خبراء يحذرون مستخدمي «أندرويد» من تطبيق فيديو خطير

السنغالي الحاج ضيوف

فضيحة أخلاقية لـ «الحاج ضيوف» يكشفها زميله في ليفربول

كورونا

كورونا.. إسبانيا تسجل وفاة واحدة

جورج فلويد جديد يموت على يد الشرطة الأمريكية

جورج فلويد جديد يموت على يد الشرطة الأمريكية: «لا أستطيع التنفس»

السيسي

الرئيس يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا

تحاليل كورونا

خبير إيطالي: قوة كورونا ضعفت 100 مرة مما كان عليه

نادين نسيب نجيم

فيديو صادم.. فنانة شهيرة تنفجر بالضحك أثناء الصلاة

محمد رمضان و شقيقته

«ضد العنصرية».. محمد رمضان يرد على التنمر بلون بشرته

لهذا السبب.. التعليم تحجب نتيجة أولى ثاوي لطلاب شمال سيناء

آخر الأخبار

التعليم
التعليم
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

اجتماع مرتقب لوزيرة بقيادات "جنوب سيناء".. لهذا السبب

التعليم

شمال سيناء

نتيجة اولى ثانوي

تعمدت وزارة التربية والتعليم، حجب نتيجة الصف الأول الثانوي العام لطلبة وطالبات محافظة شمال سيناء، اليوم السبت، بسبب عدم تمكن الطلاب من أداء مادة الجغرافيا، نتيجة انقطاع خدمة الإنترنت عن مدن محافظة شمال سيناء خلال اليوم المقرر فيه الامتحان.

وقال حمزة رضوان، مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، في تصريحات صحفية، إن حجب نتيجة الصف الأول الثانوي العام مطمئن للطلبة وأولياء الأمور، مشيرًا إلى أن «هناك تعديل في النتيجة مراعاة لعدم تمكن الطلاب من أداء امتحان مادة الجغرافيا».

وأضاف «رضوان» أن «وزارة التربية والتعليم ستصدر قرارًا إداريًا خلال ساعات في صالح طلبة وطالبات شمال سيناء»، مشيرًا إلى اهتمام محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبدالفضيل شوشة بالموضوع، وإجراء عدد من الاتصالات بوزارة التربية والتعليم وبنائب وزير التربية والتعليم.

وتسبب انقطاع الشبكات في 6 مايو الماضي، في عدم تمكن طلاب الصف الأول الثانوي العام بشمال سيناء من أداء مادة الجغرافيا الكترونيًا عن طريق جهاز التابلت، حيث بلغ عدد الطلبة المقيدين بالصف الأول الثانوي العام عدد 2745 طالبًا وطالبة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء حينها اعتبار الموضوع أمر طارئ وخارج عن إرادة الطلاب، مع اتخاذ عدد من الإجراءات في حفظ حقوق الطلبة والطالبات كاملًا في مادة الجغرافيا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هل يترك ترامب البيت الأبيض؟

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» «ضد العنصرية».. محمد رمضان يرد على التنمر بلون بشرته
» صحيفة تونسية تكشف موقف علي معلول من العروض الخليجية
» تجديد حبس شابين في التعدي على صيدلي بآلة حادة في الغردقة
» أسطورة ليفربول ينشر صورة خليعة برفقة صورة لـ «ترامب»
» رقم صادم عن إصابات "كورونا" في العالم
» فوز مثير لبايرن ميونيخ على ليفركوزن برباهية مقابل هدفين
» نجم الأهلي يتعرض لحادث مروع وينجو من موت بأعجوبة
» لهذا السبب.. التعليم تحجب نتيجة أولى ثاوي لطلاب شمال سيناء
» الصحة العالمية توجه نصائح هامة عند ارتداء الكمامة "القماش"
» قطر: 1700 إصابة جديدة آخر 24 ساعة
» الصحة تخصص 7 مستشفيات جديدة لعزل مصابي كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية