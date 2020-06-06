التضامن تعلن خريطة الإدمان.. القاهرة والجيزة الأعلى تعاطيًا

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، استمرار تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت «القباج» إن عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق «16023» خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2020 بلغ 45099 مريض ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 23 مركزا بـ14 محافظة.

وأشارت إلى أن الخدمات، تنوعت ما بين مكالمات للمتابعة وأخرى للمشورة، بجانب تقديم العلاج مجانا وفي سرية تامة، وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 92.86% بينما بلغت نسبة الإناث 7.14%، وتقدم هذه الخدمات مجانا.

أضافت «القباج»، في تصريحات، السبت، أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن، حيث بلغت نسبتها 32.05%، تليها محافظة الجيزة بنسبة 17.13%.

وأوضت الوزيرة، أن ذلك يأتي لارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكانى للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبى العلاج، في حين جاءت أكثر وسيلة التعارف على الخط الساخن لعلاج الإدمان هي التليفزيون يليه الإنترنت وذلك من خلال مجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية للصندوق والتفاعل المباشر مع الزائرين واستقبال بعض الحالات الراغبة للعلاج وكذلك من خلال الأصدقاء.