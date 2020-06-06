كورونا.. مصاصات بأكثر من 2 مليون دولار تطيح بوزير التعليم

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خبراء يحذرون مستخدمي «أندرويد» من تطبيق فيديو خطير
فضيحة أخلاقية لـ «الحاج ضيوف» يكشفها زميله في ليفربول
جورج فلويد جديد يموت على يد الشرطة الأمريكية: «لا أستطيع التنفس»
الرئيس يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا
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الأمن يلقي القبض على عريس أقام "زفة" بميت غمر
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