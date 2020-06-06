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في مدغشقر

كورونا.. مصاصات بأكثر من 2 مليون دولار تطيح بوزير التعليم

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وزير التعليم في مدغشقر
وزير التعليم في مدغشقر
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فتحي مجدي

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أقيل وزير التعليم في مدغشقر بسبب خطط لطلب حلوى تزيد قيمتها عن مليوني دولار لأطفال المدارس.

وقال الوزير المُقال ريجاسوا أندريامانانا، إن التلاميذ سيحصلون على ثلاث مصاصات لكل منهم لإخفاء المذاق "المرير" لعلاج عشبي لفيروس كورونا لم يتم اختباره.

و تم إلغاء الخطة بعد اعتراضات من رئيس مدغشقر، أندريه راجولينا الذي يروج للمنشط العشبي كوفيد أورجانيك (Covid Organics) باعتباره علاجا لفيروس كورونا.

وتواصل العديد من البلدان الأفريقية استيراد كوفيد أورجانيك معتقدة أنها ستساعد في مكافحة الفيروس، لكن منظمة الصحة العالمية حذرت من أنه لم يثبت جدواه.


كما أثارت الأكاديمية الطبية الوطنية في مدغشقر شكوكًا حول فعالية المشروب الذي يحتوي على مادة الأرتيميسيا، قائلة إنه يمكن أن يضر بصحة الناس.

وكان الرئيس راجولينا رفض الانتقادات التي وجهت للمشروب المنشط، قائلاً إنها دليل على موقف الغرب المتعالي تجاه أفريقيا.

وصرح لقناة "فرانس 24" قائلاً: "لو كانت دولة أوروبية هي التي اكتشفت هذا العلاج بالفعل، فهل سيكون هناك الكثير من الشك؟ لا أعتقد ذلك".

وتم تسجيل ما يقرب من ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، إلى جانب 7 حالات وفاة مرتبطة بالفيروس.

واتخذت إجراءات إغلاق في جميع أنحاء مدغشقر، ولكن الرئيس راجولينا واجه انتقادات لطريقة استجابته لتفشي الوباء.

يذكر أن اشتباكات اندلعت في الأسبوع المنصرم في بلدة تواماسينا شرقي مدغشقر حيث تم نشر جنود لضمان الامتثال للتدابير الصحية. 
واندلعت الاضطرابات بعد تعرض بائع متجول للضرب على أيدي قوات الأمن، ونفى الضباط ارتكاب أي عنف.

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