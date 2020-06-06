خوفًا من الطلاق.. عاقر تذبح فتاة وتستحرج الجنين من بطنها

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عاقر تذبح فتاة وتستحرج الجنين من بطنها
عاقر تذبح فتاة وتستحرج الجنين من بطنها
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فتحي مجدي

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ألقت الشرطة المكسيكية، القبض على امرأة أن ذبحت فتاة حامل، وأخرجت الجنين من رحمها مدعية أنه ابنها.
 
وعثرت شرطة "بلايا ديل كارمن" شرقي المكسيك على بقايا فتاة عمرها 17 عامًا - كانت حاملاً في شهرها السابع - داخل حقيبة على رصيف في 30مايو الماضي.   

وقال مكتب المدعي العام في ولاية كوينتانا، إن القاتلة التي تدعى خوانيتا، دعت الفتاة الحامل إلى منزلها في بلدية سوليداريداد حيث احتجزتها، وضربت رأسها بحجر قبل أن تطعنها حتى الموت، وتبقر بطنها لاستخراج الطفل من أحشائها.

وتوجهت المرأة لاحقًا إلى مستشفى محلي، وأبلغت الأطباء أن الطفل الرضيع هو ابنها، وتم وضع الطفل داخل حضّانة، وصنفت حالته على أنها حرجة.

وقالت وسائل إعلام محلية، أن خوانيتا قتلت الفتاة لأنها عقيمة، وكانت تخشى أن يتخلى عنها زوجها إذا فشلت في إنجاب طفل. واتهمت خوانيتا بالقتل، وإذا أدينت تواجه عقوبة الحبس 50 سنة في السجن.

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