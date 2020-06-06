» أسطورة ليفربول ينشر صورة خليعة برفقة صورة لـ «ترامب»

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جون بارنز
جون بارنز
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فتحي مجدي

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اضطر أسطورة ليفربول الإنجليزي، جون بارنز إلى الاعتذار، بعد مشاركته عن طريق الخطأ صورة خليعة على موقع "تويتر"، وذلك أثناء نشره صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع أمه.
وسارع المتابعون إلى لفت انتباه بارنز إلى أن هناك صورة خليعة في الجزء السفلي، وعندما طلب منه أحدهم، قصه، رد عليه: "لا أعرف كيف أفعل ذلك... أخشى الضغط على الأزرار على الهاتف.. أنا عمري 56، سعيد جدًا لأني تمكنت من الحصول على كلمة أو كلمتين على تويتر يفهمها الناس!! ".


وسرعان ما نشر اعتذارًا، وقال إن الصورة الأصلية أرسلت إليه من قبل صديق، مضيفًا: "يجب أن أعتذر عن أي مخالفة تسببت فيها عندما نشرت صورة لترامب دونالد أرسلها إلي أحد الأصدقاء.. لم أكن أعلم أن هناك مقطع فيديو إباحي.. أعتذر مرة أخرى".

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