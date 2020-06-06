أول تعليق من «السيسي» على مبادرة إطلاق النار في ليبيا

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي على الاجتماع الذي عقده اليوم السبت، مع المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي ورئيس البرلمان الليبي.





وقال «السيسي»، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،: «شرفت اليوم بلقاء كل من المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية بقصر الاتحادية صباح اليوم، والذي أسفر عن إعلان القاهرة لمبادرة ليبية ليبية لإنهاء الأزمة والوصول إلى تسوية سلمية تتضمن وحدة وسلامة المؤسسات الوطنية وعودة ليبيا بقوة إلى المجتمع الدولي».

وأضاف: «وإنه لمن دواعي اعتزازي أن هذه المبادرة برعاية الدولة المصرية، التي هدفت كل تحركاتها طوال الأعوام الماضية إلى إنهاء معاناة الشعب الليبي واستعادة استقراره في كل مجالات الحياة. حفظ الله مصر وشعبها وسائر شعوب العالم».

والجدير بالذكر، أن الرئيس السيسي، عقد اجتماع ظهر اليوم السبتن مع المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي ورئيس البرلمان الليبي، حيث تم الإعلا خلاله على مبادرة برعاية مصرية لوقف إطلاق النار.