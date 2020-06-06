تسجيل 8 وفيات و115 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم السبت، تسجيل 8 وفيات و115 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 698 والإصابات إلى 10050.

وكشف رئيس لجنة رصد فيروس كورونا جمال فورار، أن 178 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد المتعافين الى 6631.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى استقرار في الوفيات وارتفاع طفيف في الإصابات مقارنة مع أمس الجمعة الذي سجلت فيه 9 وفيات و104 إصابات جديدة.

وكان وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد أعلن أمس أن بلاده وصلت إلى ذروة الإصابات بفيروس كورونا في 29 أبريل الماضي بتسجيلها 199 إصابة جديدة.

وأوضح في تصريحات للتلفزيون الحكومي أن الوضع الحالي يتسم بالاستقرار النسبي، ما يسمح ببدء رفع تدريجي للحجر اعتبارا من يوم الأحد.



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