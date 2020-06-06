الصحة العالمية توجه نصائح هامة عند ارتداء الكمامة "القماش"

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وجهت منظمة الصحة العالمية، عددًا من النصائح لأول مرة بشأن استخدام الكمامات القماشية؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

يأتي ذلك بعدما دعت المنظمة، الحكومات والدول إلى تشجيع مواطنيها على ارتداء الأقنعة القماشية في المناطق التي لا تزال تعاني من انتشار مكثف لفيروس كورونا، فضلا عن الأقنعة الطبية للعاملين في مجال الصحة ومقدمي الرعاية الصحية خلال نوباتهم.

وقالت المنظمة في منشور توعوي اليوم السبت، إنه حال استعمال كمامة غير طبية من القماش يجب:

• اغسل يدك قبل ارتدائها

• افحصها جيداً لتتأكد من صلاحيتها ونظافتها

• ضع الكمامة بإحكام على وجهك بحيث تغطي الفم والأنف

• تجنب لمس الكمامة

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