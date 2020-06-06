الرئيس يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا

06 يونيو 2020 - 05:27 م

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا جديدًا اليوم السبت، تم نشره في الجريدة الرسمية.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 21 مكرر (ز) الصادر في 22 مايو لسنة 2020 قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رقم 248 لسنة 2020 بشأن بعض التعيينات والتنقلات فى الوظائف القضائية.

وينص القرار في مادته الأولى على تعيين 85 قاضي نائبًا لرئيس محكمة النقض.

وجاء في المادة الثانية تعيين 70 قاضيًا بمحكمة النقض للقضاة بمحاكم الاستئناف، بالإضافة لتعيين 3485 رئيسًا بمحاكم الاستئناف من تواب رؤساء الاستئناف ومن في درجاتهم.