فيديو صادم.. فنانة شهيرة تنفجر بالضحك أثناء الصلاة

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نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم
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محمد فضل- متابعات

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أثارت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، الجدل بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشرها فيديو، وهي تنفجر بالضحك أثناء إقامة صلاة الزفاف في إحدى الكنائس.

ويرجع الفيديو الطريف الذي نشرته " نجيم" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم، إلى العام الماضي لزفاف إحدى صديقاتها ، حيث وقفت عرابة (إشبينة) أساسية لها.

وظهرت نادين في الفيديو في موقف مضحك وعفوي، حيث لم تتمالك نفسها من الضحك أثناء الصلاة المقدسة خلال مراسم الزفاف.

وكان سبب انفجار الممثلة اللبنانية بالضحك داخل الكنيسة هو تعلق فستان نادين بكرسي ارتفع عن الأرض حين حاولت نادين الوقوف.

ولم تستطع نادين التوقف عن الضحك مع الإشبينة الثانية، أما العروس فلاحظت أنهما تضحكان، وحاولت أن تخفي إبتسامتها، الأمر الذي زاد الموقف طرافة.

وعلّقت قائلة على الفيديو :"منشن رفيقتك يلي مستحيل تمسك ضحكتها حتى بالمواقف الجدية وبتغشها ومنهنه خالصة بالمرة ! ونتالي ماسكة حالها وهيي رح تفرط شوفوا كيف طلعت فيي".


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