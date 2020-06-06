» الأمن يلقي القبض على عريس أقام "زفة" بميت غمر

06 يونيو 2020 - 04:07 م

ألقت مباحث ميت غمر القبض اليوم على عريس بقرية ميت القرشى التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية وذلك بسبب قيامه بزفة لعروسه مما أدى لتجمهر البعض وحدوث حالة من الهرج والمرج.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر بقيام احد الاشخاص ويدعى مصطفى . ا باقامة زفة بقرية يمت القرشى التابعه للمركز ووجود تجمعات أمس وانتشار فيديوهات بذلك بقيام العريس وعروسه باستقلال كارته ووجود دى جى .

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث المركز من ضبطه وبسؤاله أكد أنها لم تكن زفة كبيره فمنزل العروس على بعد 10 امتار فقط من منزلى وبدلا من السير فضلنا ان نستقل " كارته" ولم يكن هناك تعمدا لإحداث أى مشكلة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .