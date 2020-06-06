  • السبت 06 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر04:25 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مكرم محمد أحمد: السيسى أنقذني من السجن

قرار رسمي بمنع 5 إعلاميات من الظهور على الشاشة

السعودية- كورونا

لأول مرة.. السعودية تسجل رقمًا مفزعًا في إصابات كورونا

ضاحي خلفان: الحل في غزو عربي لقطر

ضاحي خلفان: الحل في غزو عربي لقطر

مرتضى منصور

مرتضى منصور للخطيب: لن تصل لتاريخي حتى بعد 100 عام

تدوينة مفاجئة لأمير سعودي عن البحرين

تدوينة مفاجئة لأمير سعودي عن البحرين

الرئيس السيسي

"متمنيًا صدق النوايا" السيسي يعلن عن مبادرة للأزمة الليبية

السيسي وحفتر

إعلان مرتقب عن "وثيقة القاهرة" لحل الأزمة الليبية

صورة من الواقعة

"مطلوب القبض عليهم".. زفة بلدى بـ"كارتة" لعروسين بالدقهلية

تطور سريع.. مستشار بن زايد: مستعدون لطي الخلاف مع قطر

تطور سريع.. مستشار بن زايد: مستعدون لطي الخلاف مع قطر

نادي لوس أنجلوس

بسبب منشورات زوجته.. نادي أمريكي يلغي تعاقده مع لاعب دولي

الأمن يلقي القبض على عريس أقام "زفة" بميت غمر

قضايا وحوادث

القبض
القبض
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

الأردن.. توقيف "عريس" وعائلته خالفوا تعليمات "كورونا"

#

القبض على صاحبة قناة يوتيوب شهيرة .. والسبب غير متوقع

#

بالفيديو.. سائق يدهس ضابط مرور بوسط البلد

القبض

ميت غمر

عريس

زفة

ألقت مباحث ميت غمر القبض اليوم على عريس بقرية ميت القرشى التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية  وذلك بسبب قيامه بزفة لعروسه مما أدى لتجمهر البعض وحدوث حالة من الهرج والمرج.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر بقيام احد الاشخاص ويدعى مصطفى  . ا  باقامة زفة بقرية يمت القرشى التابعه للمركز ووجود تجمعات  أمس وانتشار فيديوهات بذلك بقيام العريس وعروسه باستقلال كارته ووجود دى جى .

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث المركز من ضبطه وبسؤاله أكد أنها لم تكن زفة كبيره فمنزل العروس على بعد 10 امتار فقط من منزلى وبدلا من السير فضلنا ان نستقل " كارته" ولم يكن هناك تعمدا لإحداث أى مشكلة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هل يترك ترامب البيت الأبيض؟

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الأمن يلقي القبض على عريس أقام "زفة" بميت غمر
» تفاصيل مداهمة شقة "الشواذ" في الجيزة
» الأهلي يطالب "كاف" باستبعاد النجم الساحلي والصفاقسي من بطولاته
» بشرى سارة من المالية لهذه الفئات
» تحذير شديد اللهجة من "السيسي" لأطراف النزاع الليبي
» العثور على مقبرة جماعية من الحرب العالمية الثانية في روسيا
» تفوق الخيال.. ظهرت براءته قبل تنفيذ حكم الإعدام
» هزت دولة إسلامية.. مقتل طفلة عمرها 8 سنوات تعمل خادمة
» السيسي: حفتر يضع مصلحة ليبيا نصب أعينه
» صدمة بالشارع السعودي بعد وفاة الإعلامي الشاب على حكمي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:02 م

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية