  • السبت 06 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر04:25 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مكرم محمد أحمد: السيسى أنقذني من السجن

قرار رسمي بمنع 5 إعلاميات من الظهور على الشاشة

السعودية- كورونا

لأول مرة.. السعودية تسجل رقمًا مفزعًا في إصابات كورونا

ضاحي خلفان: الحل في غزو عربي لقطر

ضاحي خلفان: الحل في غزو عربي لقطر

مرتضى منصور

مرتضى منصور للخطيب: لن تصل لتاريخي حتى بعد 100 عام

تدوينة مفاجئة لأمير سعودي عن البحرين

تدوينة مفاجئة لأمير سعودي عن البحرين

الرئيس السيسي

"متمنيًا صدق النوايا" السيسي يعلن عن مبادرة للأزمة الليبية

السيسي وحفتر

إعلان مرتقب عن "وثيقة القاهرة" لحل الأزمة الليبية

صورة من الواقعة

"مطلوب القبض عليهم".. زفة بلدى بـ"كارتة" لعروسين بالدقهلية

تطور سريع.. مستشار بن زايد: مستعدون لطي الخلاف مع قطر

تطور سريع.. مستشار بن زايد: مستعدون لطي الخلاف مع قطر

نادي لوس أنجلوس

بسبب منشورات زوجته.. نادي أمريكي يلغي تعاقده مع لاعب دولي

قرار رسمي بمنع 5 إعلاميات من الظهور على الشاشة

آخر الأخبار

مكرم محمد أحمد: السيسى أنقذني من السجن
مكرم محمد أحمد: السيسى أنقذني من السجن
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

فنان شهير يدافع عن أمه بعد إهانتها في برنامج " رامز مجنون رسمي "

#

قرار رسمي بمنع رامز جلال من الظهور على أي قناة مصرية

#

«ساويرس» يتحدى منع المهرجانات.. هجيب «شاكوش»

#

أول تعليق من "شاكوش" على قرار منعه من الغناء

قرار

مكرم محمد احمد

ريم البارودي

منع ظهور

أصدر المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، قرارا بمنع عدد من الإعلاميات من الظهور على الشاشة إلا بعد حصولهن على ترخيص من نقابة المهن الإعلامية وهم: "بوسي الطيار، ودعاء فاروق، وريم البارودي، وهالة فهمي، وعلا شوشة".

وقرر المجلس منع ظهورهم على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية لمدة عام أو لحين تقنين أوضاعهم بنقابة الإعلاميين بالقيد في جداول النقابة أو الحصول على ترخيص منها بمزاولة المهنة.

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المجلس الأعلى للإعلام، وقانون تنظيم نقابة الإعلاميين، وكذلك لائحة الجزاءات التي أصدرها المجلس الأعلى للإعلام، وأيضا لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الإعلامية بأصول وأخلاقيات المهنة.

وجاء القرار بعد حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الدعوى رقم 9921 لسنة 74 قضائية والصادر بجلسة 22 مارس 2020، وأيضا كتاب نقابة الإعلاميين في شأن قيام عدد من مقدمي البرامج بمزاولة النشاط الإعلامي دون القيد بالنقابة أو الحصول على تصريح بمزاولة المهنة.

واستند القرار، إلى تقرير لجنة الرصد بشأن عدد من البرامج الطبية التي يقدمها شخصيات غير مؤهلة، وتوصية لجنة الشكاوى بشأنه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هل يترك ترامب البيت الأبيض؟

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الأمن يلقي القبض على عريس أقام "زفة" بميت غمر
» تفاصيل مداهمة شقة "الشواذ" في الجيزة
» الأهلي يطالب "كاف" باستبعاد النجم الساحلي والصفاقسي من بطولاته
» بشرى سارة من المالية لهذه الفئات
» تحذير شديد اللهجة من "السيسي" لأطراف النزاع الليبي
» العثور على مقبرة جماعية من الحرب العالمية الثانية في روسيا
» تفوق الخيال.. ظهرت براءته قبل تنفيذ حكم الإعدام
» هزت دولة إسلامية.. مقتل طفلة عمرها 8 سنوات تعمل خادمة
» السيسي: حفتر يضع مصلحة ليبيا نصب أعينه
» صدمة بالشارع السعودي بعد وفاة الإعلامي الشاب على حكمي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:02 م

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية