لأول مرة.. السعودية تسجل رقمًا مفزعًا في إصابات كورونا

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السعودية

ارتفاع

كورونا

رقم كبير

سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت ، رقمًا مفزعًا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث وصل إلى 3121 خلال آخر 23 ساعة.

وأضافت الصحة أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 98869 حالة حتى الآن .

كما تم تسجيل 1175 حالة تعافي جديدة ، ليصل مجموع المتعافين إلى 71791 حالة.

وأوضحت أنه تم تسجيل 34 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 676 حالة.

وأمس أعلنت السعودية عن إعادة فرض حظر التجوال في جدة لمدة أسبوعين.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، بناءً على التقييم الصحي المرفوع من الجهات الصحية المختصة بعد مراجعتها للوضع الوبائي، ونسب الإشغال المرتفعة لأقسام العناية المركزة، فقد تقرر إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يومًا؛ تبدأ من يوم السبت 14 شوال 1441 هجرية الموافق 6 يونيو 2020 ميلادية، حتى نهاية يوم السبت 28 شوال 1441 هجرية الموافق 20 يونيو 2020 ميلادية.

وستكون الاحترازات المطبقة في مدينة جدة كالتالي:

-منع التجول في جميع أنحاء المدينة من الساعة الثالثة عصرًا إلى السادسة صباحًا.

-تعليق أداء الصلوات في المساجد.

-تعليق الحضور إلى مقرات العمل بالوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

-تعليق تقديم الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي.

-استمرار السماح بالرحلات الداخلية الجوية والبرية وعبر القطارات.

- السماح بالدخول والخروج من المدينة في غير أوقات منع التجول.

-منع أي تجمعات لأكثر من خمسة أشخاص.

-استمرار الفئات المسـتثناة بقرارات سابقة في ممارسة أعمالها، مـع مراعـاة أن يكـون ذلك في أضيـق نطـاق، ووفـق الإجـراءات والضوابـط التـي تضعهـا الجهـة المعنية.


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