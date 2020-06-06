  • السبت 06 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر04:23 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مكرم محمد أحمد: السيسى أنقذني من السجن

قرار رسمي بمنع 5 إعلاميات من الظهور على الشاشة

السعودية- كورونا

لأول مرة.. السعودية تسجل رقمًا مفزعًا في إصابات كورونا

ضاحي خلفان: الحل في غزو عربي لقطر

ضاحي خلفان: الحل في غزو عربي لقطر

مرتضى منصور

مرتضى منصور للخطيب: لن تصل لتاريخي حتى بعد 100 عام

تدوينة مفاجئة لأمير سعودي عن البحرين

تدوينة مفاجئة لأمير سعودي عن البحرين

الرئيس السيسي

"متمنيًا صدق النوايا" السيسي يعلن عن مبادرة للأزمة الليبية

السيسي وحفتر

إعلان مرتقب عن "وثيقة القاهرة" لحل الأزمة الليبية

صورة من الواقعة

"مطلوب القبض عليهم".. زفة بلدى بـ"كارتة" لعروسين بالدقهلية

تطور سريع.. مستشار بن زايد: مستعدون لطي الخلاف مع قطر

تطور سريع.. مستشار بن زايد: مستعدون لطي الخلاف مع قطر

نادي لوس أنجلوس

بسبب منشورات زوجته.. نادي أمريكي يلغي تعاقده مع لاعب دولي

بشرى سارة من المالية لهذه الفئات

مال وأعمال

وزير المالية
وزير المالية
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

كورونا.. بشرى سارة من إسبانيا

#

بشرى سارة من المالية للمتعاملين مع الجمارك

#

بشرى سارة للمتعافين من كورونا

#

بشرى سارة من «الأرصاد» فى عيد الفطر

وزارة المالية

المالية

التأمين

التمويل العقاري

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارا بتيسيرات ضريبية جديدة لشركات التمويل الاستهلاكي، وشركات مقدمي خدمة التمويل الاستهلاكي، بما يسهم في تنشيط أسواق المال غير المصرفية، وتوفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، على النحو الذي يساعد في إنعاش حركة البيع والشراء، والتيسير على المواطنين.

وأضافت المالية في البيان الذي نشرته علي صفحتها الرسمية، أنه سيتم بمقتضى هذا القرار الوزاري اعتماد كل فوائد القروض والسلفيات من التكاليف واجبة الخصم من صافى الأرباح قبل حساب الضريبة لشركات التمويل الاستهلاكي وشركات مقدمي خدمة التمويل الاستهلاكي، موضحًا أنه كان يتم احتساب فوائد القروض والسلفيات لهذه الشركات بما لا يتجاوز 4 أمثال حقوق الملكية التي تشمل "رأس المال المدفوع، والاحتياطيات، والأرباح المرحلة، مخصومًا منها الخسائر المرحلة".

أضاف البيان أن هناك 6 شركات أخرى غير شركات التمويل الاستهلاكي وشركات مقدمي خدمة التمويل الاستهلاكي، يتم اعتماد كل فوائد قروضها وسلفياتها من التكاليف واجبة الخصم من صافى الأرباح قبل حساب الضريبة دون التقيد بشرط عدم تجاوز 4 أمثال "حقوق الملكية" المقررة وفقًا للقانون وهى: شركات التأجير التمويلي، والتمويل العقاري، والتخصيم، والتوريق، والبنوك، وشركات التأمين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هل يترك ترامب البيت الأبيض؟

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الأمن يلقي القبض على عريس أقام "زفة" بميت غمر
» تفاصيل مداهمة شقة "الشواذ" في الجيزة
» الأهلي يطالب "كاف" باستبعاد النجم الساحلي والصفاقسي من بطولاته
» بشرى سارة من المالية لهذه الفئات
» تحذير شديد اللهجة من "السيسي" لأطراف النزاع الليبي
» العثور على مقبرة جماعية من الحرب العالمية الثانية في روسيا
» تفوق الخيال.. ظهرت براءته قبل تنفيذ حكم الإعدام
» هزت دولة إسلامية.. مقتل طفلة عمرها 8 سنوات تعمل خادمة
» السيسي: حفتر يضع مصلحة ليبيا نصب أعينه
» صدمة بالشارع السعودي بعد وفاة الإعلامي الشاب على حكمي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:02 م

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية