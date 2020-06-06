تحذير شديد اللهجة من "السيسي" لأطراف النزاع الليبي

06 يونيو 2020 - 01:51 م

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الساحة الليبية تشهد خطورة الوضع الراهن الذي لا تمتد تداعياته الأمنية إلى داخل ليبيا فقط، بل إلى دول الجوار الليبي والإقليمي والدولي أيضًا.



وحذر "السيسي"، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس البرلمان الليبي وقائد الجيش الوطني الليبي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، من إصرار أي طرف للبحث عن حل عسكري للأزمة الليبية، مؤكدًا متابعة مصر عن كثب وبالتنسيق مع الليبين لكل التطورات، ورفضها الكامل لكب أشكال التصعيد.



وأشار الرئيس، إلى أن ما يقلق هو ممارسات بعض الأطراف رغم جهود الكثير من الدول المعنية بالشأن الليبي خلال السنوات الماضية لإيجاد حل مناسب.



ويزور القاهرة حاليا كل من القائد العام للجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، حيث يعقد الطرفان مشاورات مع عدد من المسئولين المصريين للتنسيق والتشاور حول تطورات الأوضاع الراهنة في ليبيا فضلا عن التدخل التركي في الأراضى الليبية.

