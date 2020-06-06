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تخلص من تسوس الأسنان بهذه الطريق المنزلية

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متابعات- أمينة عبد العال

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الليمون

تسوس الأسنان

القرنفل

فيتامين د

تعتبر مشكلة تسوس الأسنان من المشاكل التي يعاني منها غالبية الأشخاص، خاصة مع العزل المنزلي وقلة العيادات أو المستشفيات التي تستقبل مثل هذه الحالات حاليا.

ويقدم هذا التقرير الذي نشرته "صدى" طريقة منزلية بسيطة للتخلص من تسوس الأسنان و يعتبر أهمها فيتامين "د" الذي يساعد علي الحد من تسوس الأسنان، وكذلك زيت القرنفل، والثوم الخام، والليمون، وورق الجوافة.

ومن أهم العناصر الغذائية التي يتوفر بها فيتامين  "د" الزبادي والحليب ومنتجات الألبان وكذلك التعرض لأشعة الشمس لأنها تعتبر المصدر الطبيعي لهذا الفيتامين.

وضع زيت القرنفل علي المنطقة المصابة يساعد علي تخفيف الألم بدرجة كبيرة مدهشة فهو له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتريا مما يساعد علي جعله مانع للتسوس من خلال وضعه من مرتين إلي 3مرات يوميا.

أما الثوم الخام فهم يحافظ علي صحة الفم ويجب تناول الثوم علي معدة فارغة في الصباح للحصول علي نتائج أفضل .

ويحتوي الليمون علي حامض الستريك الذي يساعد علي تقليل الألم الناتج من تسوس الأسنان حيث يمكن مضغ شريحة من الليمون لبضع دقائق وبعد ذلك يتم شطف الفم بالماء النظيف.


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