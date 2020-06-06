إعلان مرتقب عن "وثيقة القاهرة" لحل الأزمة الليبية

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي المشير خليفة حفتر "قائد الجيش الوطني الليبي" ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في قصر الاتحادية.

وحسب "روسيا اليوم"، فإن اجتماع السيسي مع حفتر وعقيلة سينتج عنه إعلان "وثيقة القاهرة" لحل الأزمة الليبية.

من جانبه قال عضو لجنه الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اللواء تامر الشهاوي، إن زيارة الوفد الليبي تأتي فى إطار "حرص مصر لاستعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية وإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والمليشيات الإرهابية ومنح الأولوية القصوى لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن، ووضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي التي من شأنها استمرار تفاقم الوضع الحالي الذي يشكل تهديدًا لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط بأسرها.


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