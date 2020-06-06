القوى العاملة: 171 مليون جنيه لـ 162 ألف عامل بالسياحة

06 يونيو 2020 - 01:17 م

أعلن وزير القوي العاملة، محمد سعفان أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال، يقوم حاليًا باستكمال صرف إعانات الطوارئ للعاملين في قطاع السياحة والتي تصل إلي 171 مليونا و508 آلاف و323 جنيها، لـ162 و939 عاملا في 1530 منشأة متضررة من جائحة فيروس" كورونا".

وأضاف الوزير في التصريحات التي نشرتها " أخبار اليوم" أنه سيتم الصرف بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين وهو الحد الذي قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت في التأمينات بحد أدني 600 جنيه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة بقطاع السياحة المتضررة من فيروس" كورونا" المستجد.

وأشار إلي أن إجمالي المتقدمين بقطاع السياحة للصندوق وصل حتى الآن إلى 3800 منشأة بوعد استكمال الصرف يتبقي 2270 منشأة سياحية جاري استكمال بيانتها.