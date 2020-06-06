» تركيا ترد على اتهامات مصر بشأن ليبيا

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تركيا

مصر

ليبيا

حفتر

أعربت وزارة الخارجية التركية عن رفضها، لاتهامات مصر لها بشأن تدخلها ودعم الإرهابيين في ليبيا.

وصرح المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، اليوم السبت بأن الاتهامات التي جاءت بحق أنقرة على لسان وزير الخارجية المصري سامح شكري أثناء اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة المصغرة للتحالف الدولي لمكافحة "داعش" في الرابع من يونيو "لا أساس لها من الصحة".

وأشار المتحدث إلى أن نائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال، قد رد "بالطريقة اللازمة" على شكري خلال ذلك الاجتماع، واصفا حفتر بأنه "العائق الأكبر الماثل أمام إحلال السلام والاستقرار في ليبيا".

وحمل الدبلوماسي التركي حفتر المسؤولية عن السعي إلى "إسقاط الحكومة الشرعية وتأسيس سلطة حاكمة جديدة في ليبيا إلى جانب الإدارة المصرية التي تقدم له كافة أنواع الدعم، وبقية الدول الداعمة له".

وتابع أن الأطراف الداعمة لحفتر "ستبقى مسؤولة دائما عن الفوضى وعدم الاستقرار في ليبيا"، مؤكدا أن أنقرة ستواصل دعمها لحكومة الوفاق الليبية المتمخضة عن اتفاق الصخيرات، "بناء على طلبها وفي إطار قرارات الأمم المتحدة، في سبيل مساعيها لإحلال الأمن والاستقرار في ليبيا".


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