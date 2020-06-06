الزمالك يتوصل لاتفاق نهائي لضم نجم الصفاقسى

06 يونيو 2020 - 01:11 م

توصل نادي الزمالك إلى اتفاق نهائي مع حمزة المثلوثي ظهير أيمن فريق الصفاقسي التونسي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقا لما أكدته صحيفة "تونس الرقمية".

وذكرت الصحيفة، أن الزمالك توصل إلى اتفاق نهائي مع حمزة المثلوثي، لضمه في الصيف المقبل، في صفقة انتقال حر.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة الصفاقسي فشلت في تجديد عقد المثلوثي، بسبب إصرار اللاعب على وضع بعض البنود في عقده الجديد وهو ما رفضته إدارة النادي التونسي، إلى جانب مستحقات اللاعب المتأخرة لدى ناديه والمقدرة بـ 200 ألف دولار.

وشارك حمزة المثلوثي مع الصفاقسي في 14 مباراة في مسابقة الدوري التونسي هذا الموسم، سجل خلالها هدفين، وصنع 3 أخرى.

وتقدر القيمة التسويقية لـ حمزة المثلوثي بـ 725 ألف جنيه إسترليني، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.