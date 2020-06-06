  • السبت 06 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر02:40 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مرتضى منصور

مرتضى منصور للخطيب: لن تصل لتاريخي حتى بعد 100 عام

تدوينة مفاجئة لأمير سعودي عن البحرين

تدوينة مفاجئة لأمير سعودي عن البحرين

الرئيس السيسي

"متمنيًا صدق النوايا" السيسي يعلن عن مبادرة للأزمة الليبية

السيسي وحفتر

إعلان مرتقب عن "وثيقة القاهرة" لحل الأزمة الليبية

صورة من الواقعة

"مطلوب القبض عليهم".. زفة بلدى بـ"كارتة" لعروسين بالدقهلية

نادي لوس أنجلوس

بسبب منشورات زوجته.. نادي أمريكي يلغي تعاقده مع لاعب دولي

تطور سريع.. مستشار بن زايد: مستعدون لطي الخلاف مع قطر

تطور سريع.. مستشار بن زايد: مستعدون لطي الخلاف مع قطر

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة و شئون المصريين بالخارج

بشرى سارة للعائدين من الخارج.. التفاصيل مهمة

فايلر

مفاجأة.. "فايلر" قد يرحل عن الأهلى الصيف المقبل

صندوق النقد الدولي

5.2 مليار دولار.. قيمة اتفاق صندوق النقد الدولي مع مصر

الزمالك يتوصل لاتفاق نهائي لضم نجم الصفاقسى

الرياضة

الزمالك
الزمالك
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

شاهد .. نجم الأهلي بتيشيرت الزمالك على صفحة تامر عبد الحميد ويلمح لضمه

#

آخر تطورات مفاوضات الزمالك لضم لاعب أول أغسطس

#

الزمالك يقترب من ضم نجم أول أغسطس

#

الزمالك يخطط لضم نجم الأهلى

الزمالك

الصفاقسي

الانتقالات الصيفيه

حمزه المثلوثى

توصل نادي الزمالك إلى اتفاق نهائي مع حمزة المثلوثي ظهير أيمن فريق الصفاقسي التونسي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقا لما أكدته صحيفة "تونس الرقمية".

وذكرت الصحيفة، أن الزمالك توصل إلى اتفاق نهائي مع حمزة المثلوثي، لضمه في الصيف المقبل، في صفقة انتقال حر.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة الصفاقسي فشلت في تجديد عقد المثلوثي، بسبب إصرار اللاعب على وضع بعض البنود في عقده الجديد وهو ما رفضته إدارة النادي التونسي، إلى جانب مستحقات اللاعب المتأخرة لدى ناديه والمقدرة بـ 200 ألف دولار.

وشارك حمزة المثلوثي مع الصفاقسي في 14 مباراة في مسابقة الدوري التونسي هذا الموسم، سجل خلالها هدفين، وصنع 3 أخرى.

وتقدر القيمة التسويقية لـ حمزة المثلوثي بـ 725 ألف جنيه إسترليني، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هل يترك ترامب البيت الأبيض؟

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» العثور على مقبرة جماعية من الحرب العالمية الثانية في روسيا
» تفوق الخيال.. ظهرت براءته قبل تنفيذ حكم الإعدام
» هزت دولة إسلامية.. مقتل طفلة عمرها 8 سنوات تعمل خادمة
» السيسي: حفتر يضع مصلحة ليبيا نصب أعينه
» صدمة بالشارع السعودي بعد وفاة الإعلامي الشاب على حكمي
» بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي
» "أنقذت مصابين قاربوا على الوفاة".. خبر سار لمصابي كورونا
» "هطعمكم عشان كورونا".. خدعة أب لختان بناته الثلاثة
» بعد المكاسب التي حققتها.. حريق كبير يلتهم مستودع عملاق لـ"أمازون"
» الإسكان عن أزمة محور الزمر: "مش هنتصالح مع حد"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:37 م

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية