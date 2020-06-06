لن تصدق.. صورة صادمة لـ"صافنياز" قبل الشهرة

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صورة

راقصة

صدمة

صافيناز

نشرت حسابات ومواقع فنية، صورة للراقصة الأرمينية "صافيناز" قبل وصولها للشهرة وذيع صيتها بمصر.

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الصورة صادمة كونها لم تكن على درجة من الجمال الذي تبدو عليه الآن، فيما أكد البعض أنها خضعت لعمليات تجميل حتى تصل لهذا الفرق.

حيث بدا التغيّر واضحا على ملامح وجهها وتسريحة شعرها، إلا أنها حاولت الحفاظ على جمالها الطبيعي، فقد أظهرت الصور أنها أجرت فقط عملية تجميلية لأنفها، أما التفاصيل الأخرى فتتغيّر مع مرور الوقت مثل شكل الحواجب ووضع الماكياج.

يذكر أن صافيناز اثارت مؤخرا موجة انتقادات بعد نشرها لمقطع فيديو يظهرها وهي من دون ماكياج ومرتدية فيزون ضيقاً وتوب كشفت جزءاً من صدرها وهي تقوم بما يشبه تمرينات رياضية فترفع رجلا وهي مستلقية وتنزلها وعلقت عليه :"يلا ستراتشينغ مع بعض".



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