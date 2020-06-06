بسبب منشورات زوجته.. نادي أمريكي يلغي تعاقده مع لاعب دولي

06 يونيو 2020 - 12:49 م

أنهى نادي لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي لكرة القدم أمس الجمعة تعاقده مع لاعب الوسط الصربي ألكسندر كاتاي بسبب منشورات زوجته على إنستجرام.

وقام لوس أنجلوس بنشر بيان قصير أعلن فيه التوصل لاتفاق بالتراضي، مع كاتاي لإنهاء الارتباط بينهما بعد إدانة قوية لما نشرته زوجته.

وأضاف النادي في بيانه : "يدعم لوس أنجلوس غالاكسي أصحاب البشرات الملونة، وخاصة مجتمع السود، في المظاهرات والكفاح ضد العنصرية وعدم المساواة والتعصب والعنف".

وكانت زوجته تيا كاتاي نشرت سلسلة من التعليقات العنصرية الداعية للعنف الاجتماعي.

وبحسب وسائل إعلام فإن تيا كاتاي وصفت المتظاهرين تحت شعار "حياة السود تهم" عبر تطبيق إنستغرام بأنهم "ماشية مثيرة للاشمئزاز"، حيث دعت لاستخدام العنف ضدهم قبل أن تحذف منشوراته في وقت لاحق.

يأتي هذا عقب اندلاع احتجاجات بمختلف المدن بسبب عنصرية الشرطة عقب وفاة جورج فلويد وهو أمريكي من أصول إفريقية من مدينة منيابوليس، والذي قتل خنقا على يد شرطي أمريكي.