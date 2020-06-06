» بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي

متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن انتهائها من تسجيل درجات الصف الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2020 والتي حققت معدلات نجاح وصلت إلي 100%، وأجراها الطلاب بنظام التابلت في جميع محافظات الجمهورية .
وأشار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم و التعليم الفني أن الوزارة أكملت تسجيل الدرجات وجارٍ إرسالها إلي الموقع الرسمي للوزارة والمواقع الرسمية لجميع المحافظين علي مستوى الجمهورية ليتم إعلانها خلال ساعات.
للاستعلام عن النتيجة من هذا الرابط . .
https://thaneduone.emis.gov.eg/
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