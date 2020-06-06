» بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي

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نتيجة

الصف الاول الثانوي

الثانوي الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن  انتهائها من تسجيل درجات  الصف الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي  2020  والتي حققت معدلات نجاح وصلت إلي 100%، وأجراها الطلاب بنظام التابلت في جميع محافظات الجمهورية .

وأشار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم و التعليم الفني أن الوزارة أكملت تسجيل الدرجات وجارٍ إرسالها إلي الموقع الرسمي للوزارة والمواقع الرسمية لجميع المحافظين علي مستوى الجمهورية ليتم إعلانها خلال ساعات.

للاستعلام عن النتيجة من هذا الرابط . .

https://thaneduone.emis.gov.eg/  


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