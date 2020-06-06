الكويت.."ططوة المطيري" تتصدر الترند بعد اغتصابها بسجن الرجال

06 يونيو 2020 - 12:05 م

حالة من الجدل انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، عقب ظهور فتاة متحولة جنسيًا تدعى "ططوة المطيري"، تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش والاغتصاب داخل سجن الرجال في الكويت، عقب القبض عليها بتهمة التشبه بالنساء.

وظهرت الفتاة الكويتية وهي منهارة من البكاء، في فيديو نشرته عبر حسابها على "سناب شات"، وقالت إنها سُجنت بسبب تحولها الجنسي ووُضعت في سجن الرجال وتعرضت للتحرش من قبل الرجال.

وأضافت "ططوة المطيري": "وُلدت فتاة وستعيش وتموت فتاة، بالرغم من رغبتها لو أنها كانت تستطيع أن تكون رجلا طبيعيا".

وتساءلت الفتاة عن سبب ما تعرضت له من اعتقال في سجن الرجال بالرغم من كونها فتاة، الأمر الذي جعلها عرضةً للتحرش والاغتصاب"، مضيفة :" كان بالإمكان وضعها في مكان بمفردها بدلاً من سجن الرجال".

وأشارت "المطيري"، إلى قصة لإحدى صديقاتها المشابهات لها والتي قالت إنها أقدمت على الانتحار عقب خروجها من السجن لعدم تقبلها كفتاة في الكويت.

واختلف النشطاء فيما بينهم ما بين رافض لما تعرضت له ومطالبين محاسبة المتسببين في إيذائها، وما بين مهاجم تحولها جنسيًا.