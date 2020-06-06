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بعد المكاسب التي حققتها.. حريق كبير يلتهم مستودع عملاق لـ"أمازون"

قضايا وحوادث

حريق مخزن امازون
حريق مخزن امازون
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متابعات- أمينة عبد العال

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مخازن

أمازون

مليار دولار

مواقعع التواصل

التهم حريق ضخم مخازن تابعة لشركة "أمازون" في مدينة ريد لاندز جنوب كاليفورنيا.

ويعتبر " أمازون "عملاق التجارة الإلكترونية والبيع بالتجزئة من أكثر المستفيدين من أزمة كورونا والذي تمكن من تحقيق ثروة قدرها 23 مليار دولار خلال 4 شهور فقط .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحريق وهو يلتهم المخازن والعديد من سيارات الشحن التي كانت متوقفة خارج المخزن ، و أعمدة الدخان الأسود تتصاعد من المخازن .

ونشرت الصحف المحلية أن النيران اشتعلت والموظفين والبالغ عددهم 40 موظفا، داخل المخازن إلا أنه لم يصب منهم أحد بأذى لفرارهم فور اندلاع الحريق، وتجري حاليا التحقيقات لمعرفة سبب اندلاع الحريق.

وأعلنت شركة الأمازون في بيان لها أن المستودعات التي تديرها لها شركة خارجية تساعدها في شحن السلع الكبيرة الحجم، مؤكدة أن الجميع في أمان وأن عملائها لن يتأثروا بالحريق لوجود العديد من المخازن لها ستلبي احتياجاتهم.


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