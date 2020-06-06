» طبيب يشعل مواقع التواصل بدولة عربية.. هذا ما كتبه على سيارته

06 يونيو 2020 - 11:27 ص

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعبارة كتبها طبيب يمني على سيارته، والتي لاقت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الطبيب اليمني قد كتب على سيارته عبارة "أوقفني إن كنت تريد استشارة طبية"، والتي أثارت إعجاب الناس على مواقع التواصل.

وبحسب ما تم تداوله فقد كتب الطبيب سامي الحاج على نافذة سيارته الخلفية "اوقفني الآن كنت تريد استشارة طبية" مضيفا أن فكرة المبادرة جاءت عقب استقباله عشرات الاستشارات الطبية عبر وسائل الاتصال الاجتماعي في ظل تفشي وباء كورونا.

وأوضح أن معظم تلك الاستشارات جاءت من طبقات متوسطة الدخل ، متسائلا :" كيف هو واقع الحال لدى المساكين والفقراء، خارج نطاق السوشيال ميديا أو ممن لا يجيدون استخدام تكنولوجيا الاتصال".

وأشار الطبيب اليمني إلى أن المبادرة بعيدة كل البعد عن الشهرة، او حب الظهور، مؤكدا "نعلم جميعا تكاليف الاستشارات الطبية، وجدول المواعيد الطويلة في المرافق الطبية، والهواجس التي أصابت الغالبية من الناس خوفا من الذهاب للمستشفيات، إضافة الى الضغط الكبير في استقبال المراجعين لدى معظم مستشفيات صنعاء العاصمة.