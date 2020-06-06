» الأهلى يغرى مهاجم مازيمبى بـ 800 ألف دولار

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أغرى مسئولو النادي الأهلي جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي بالحصول على 800 ألف دولار كراتب سنوي، لإقناعه باللعب للفريق الأحمر بداية من الموسم المقبل.

ويحاول الأهلي إنهاء صفقة موليكا لتدعيم الهجوم الأحمر، خاصة بعد أن نال إعجاب إدارة النادي عقب إحرازه 15 هدفًا في 30 مباراة خاضها مع مازيمبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا على مدار موسمين.

وتلقى اللاعب العديد من العروض مؤخرًا أبرزها من  ناديين بلجيكيين، وهو الأمر الذي تفضله إدارة مازيمبي لوجود اتفاقية توأمة
مع عدد من أندية بلجيكا تتيح لبطل الكونغو الحصول على نسبة كبيرة من عائد بيع اللاعب مستقبلاً تصل لأكثر من 40 % من قيمة الصفقة، وهو الأمر الذي لا يتوفر حال بيعه لأي نادٍ آخر سواء في أوروبا أو أفريقيا.

 


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