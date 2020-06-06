  • السبت 06 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر11:41 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي

المستشار القانوني للأهلي: سأرد على بذيء يخوض في الأعراض

أية

تفاصيل مؤثرة بإرسال أدوية لمواطنة مصرية بالمالديف

مرتضى منصور

رسالة من مرتضى منصور لوزير الشباب.. ما علاقة تركى آل الشيخ

ضاحي خلفان: التصالح مع إسرائيل سينهي قطر

ضاحي خلفان: التصالح مع إسرائيل سينهي قطر

ظهور أتباع "النبي نوبل" في احتجاجات أمريكا.. طائفة بدولة عربية

ظهور أتباع "النبي نوبل" في احتجاجات أمريكا.. طائفة بدولة عربية

داعية سعودي: قدوتنا النبي..لا يجوز الدعاء على أمريكا

داعية سعودي: قدوتنا النبي.. لا يجوز الدعاء على أمريكا

كريسيدا بوناس حبيبة الأمير هاري

حبيبة الأمير هاري تخرج عن صمتها وتفجر هذه المفاجأة

سد النهضة

"هنبدأ من جديد"..موقف إثيوبي صادم بشأن سد النهضة

عمرو أديب

أديب لدفعة 2020 : "مفيش ولا واحد هيشتغل"

حسن حسنى: أسباب أمنية وراء تقليص الانتاج السينمائى

رسالة مؤثرة لحفيد "جوكر" السينما المصرية

ضاحي خلفان: التصالح مع إسرائيل سينهي قطر

الحياة السياسية

ضاحي خلفان: التصالح مع إسرائيل سينهي قطر
ضاحي خلفان: التصالح مع إسرائيل سينهي قطر
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

نبوءة مثيرة للجدل من ضاحي خلفان عما سيحدث لـ أردوغان قريبا

#

ضاحي خلفان: أرجل من في الإخوان امرأة .. وهذا اسمها

#

إعلامية إماراتية: هذا أغرب ما فعلته قطر بعد استجدائنا للتصالح معها

#

خلفان يكشف عن الدولة دفعت أردوغان للتدخل في ليبيا

قطر

ضاحي خلفان

اتفاقية

التصالح

غسرائيل

قال ضاحي خلفان نائب شرطة دبي السابق إنه على أتم الاستعداد لإعلان المصالحة مع إسرائيل.

وكتب خلفان في سلسلة تدوينات على حسابه في تويتر: "أعلنها أنا مع السلام الشامل والدائم مع إسرائيل.. وإذا حدث السلام مع إسرائيل وبعد ذلك المصالحة مع قطر.. سأذهب إسرائيل ولن أزور قطر لو قالوا الكعبة فيها".

وأضاف خلفان: "إسرائيل تبحث عن أمان وسلام دائم.. وفي سبيل ذلك تستخدم أدوات.. وقطر وأردوغان وحماس والإخوان أدوات.. خذوها من ناصح".

وتابع خلفان في حديثه عن المصالحة مع إسرائيل: "جربوا اتفاقية سلام مع إسرائيل.. وشوفوا .. إذا سمعتوا ذكر لدولة اسمها قطر".

وأشار خلفان إلى أن أول ما تبرم دول الخليج العربي اتفاقيات تعامل مع إسرائيل.. تنتهي قطر كعميل.. وتنتهي الخنزيرة بمن فيها.. أصلا الحكاية معروفة.. وقطر الآن أحب الناس إليها حماس مع تعامل قطر مع إسرائيل..فلشوا نحن ما نتعامل مع إسرائيل".

وتابع قائلا: "من يطالب بدولة للفلسطينيين يريد الويل للفلسطينيين.. الفلسطيني في كنف اليهود أرحم من وجودهم في كنف حماس".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هل يترك ترامب البيت الأبيض؟

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بالأرقام.. لأول مرة حالات كورونا تزيد عالميًا
» طبيب يشعل مواقع التواصل بدولة عربية.. هذا ما كتبه على سيارته
» الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة عن هذا الموضوع
» الأهلى يغرى مهاجم مازيمبى بـ 800 ألف دولار
» إعلامي لأهالي كرداسة: اتصرفوا أنتوا لغاية ما نحل المشكلة
» تفاصيل صادمة تكشفها التحقيقات عن زوجة وعشيقها وطفلة قتيلة
» اقتحموا حفل الزفاف.. واقتادوا العروس إلى مكان مجهول
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» البرازيل تنضم للولايات المتحدة وتهدد الصحة العالمية بالانسحاب
» إعلامي: الحكاية أخر لخبطة و اللي مش ملتزم هنعرفه
» مرتضى يعلن سر إلغاء عضوية نجم الزمالك: عشان احنا نادي المباديء

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية