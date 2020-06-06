ضاحي خلفان: التصالح مع إسرائيل سينهي قطر

06 يونيو 2020 - 10:31 ص

قال ضاحي خلفان نائب شرطة دبي السابق إنه على أتم الاستعداد لإعلان المصالحة مع إسرائيل.

وكتب خلفان في سلسلة تدوينات على حسابه في تويتر: "أعلنها أنا مع السلام الشامل والدائم مع إسرائيل.. وإذا حدث السلام مع إسرائيل وبعد ذلك المصالحة مع قطر.. سأذهب إسرائيل ولن أزور قطر لو قالوا الكعبة فيها".

وأضاف خلفان: "إسرائيل تبحث عن أمان وسلام دائم.. وفي سبيل ذلك تستخدم أدوات.. وقطر وأردوغان وحماس والإخوان أدوات.. خذوها من ناصح".

وتابع خلفان في حديثه عن المصالحة مع إسرائيل: "جربوا اتفاقية سلام مع إسرائيل.. وشوفوا .. إذا سمعتوا ذكر لدولة اسمها قطر".

وأشار خلفان إلى أن أول ما تبرم دول الخليج العربي اتفاقيات تعامل مع إسرائيل.. تنتهي قطر كعميل.. وتنتهي الخنزيرة بمن فيها.. أصلا الحكاية معروفة.. وقطر الآن أحب الناس إليها حماس مع تعامل قطر مع إسرائيل..فلشوا نحن ما نتعامل مع إسرائيل".

وتابع قائلا: "من يطالب بدولة للفلسطينيين يريد الويل للفلسطينيين.. الفلسطيني في كنف اليهود أرحم من وجودهم في كنف حماس".