  • السبت 06 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر11:39 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي

المستشار القانوني للأهلي: سأرد على بذيء يخوض في الأعراض

أية

تفاصيل مؤثرة بإرسال أدوية لمواطنة مصرية بالمالديف

مرتضى منصور

رسالة من مرتضى منصور لوزير الشباب.. ما علاقة تركى آل الشيخ

ضاحي خلفان: التصالح مع إسرائيل سينهي قطر

ضاحي خلفان: التصالح مع إسرائيل سينهي قطر

ظهور أتباع "النبي نوبل" في احتجاجات أمريكا.. طائفة بدولة عربية

ظهور أتباع "النبي نوبل" في احتجاجات أمريكا.. طائفة بدولة عربية

داعية سعودي: قدوتنا النبي..لا يجوز الدعاء على أمريكا

داعية سعودي: قدوتنا النبي.. لا يجوز الدعاء على أمريكا

كريسيدا بوناس حبيبة الأمير هاري

حبيبة الأمير هاري تخرج عن صمتها وتفجر هذه المفاجأة

سد النهضة

"هنبدأ من جديد"..موقف إثيوبي صادم بشأن سد النهضة

عمرو أديب

أديب لدفعة 2020 : "مفيش ولا واحد هيشتغل"

حسن حسنى: أسباب أمنية وراء تقليص الانتاج السينمائى

رسالة مؤثرة لحفيد "جوكر" السينما المصرية

رسالة من مرتضى منصور لوزير الشباب.. ما علاقة تركى آل الشيخ

الرياضة

مرتضى منصور
مرتضى منصور
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

مرتضى يحرج عضو مجلس إدارة الأهلي: أنت و زمايلك مكسور عينكم

#

رسالة جديدة من "آل الشيخ" لشعب مصر

#

رسالة قاسية من "آل الشيخ" لمنتقديه

#

رسالة غاضبة من تركي آل الشيخ: "بكرة نشوف"

وزير

شباب

مرتضى منصور

الخطيب

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، رسالة ونداء استغاثة لوزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، من أجل مناقشة تصريحات تركى آل الشيخ ضد محمود الخطيب ومجلسه.

وقال "منصور"  خلال تصريحاته لقناة الزمالك :"يا سيادة الوزير أشرف صبحي، محمود الخطيب متهم بحصوله على أشياء ليست من حقه، ولابد من سؤال وزير الترفيه السعودي تركى آل الشيخ لمعرفة ما حصل عليه رئيس الأهلي من أموال وهدايا.

ووجه منصور سؤاله للخطيب بخصوص سراج الدين، عضو المجلس الذي أهان نادي الزمالك، والثلاثة أعضاء الذين رفضوا قرارات الأخير، يجب عليك الرد علينا بخصوص الأموال التي حصلت عليها والساعات التي تم بيعها في مصر الجديدة، يجب عليك الخروج لتكذيبي أو أن ترد الهدايا والساعات لتركى آل الشيخ.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هل يترك ترامب البيت الأبيض؟

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بالأرقام.. لأول مرة حالات كورونا تزيد عالميًا
» طبيب يشعل مواقع التواصل بدولة عربية.. هذا ما كتبه على سيارته
» الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة عن هذا الموضوع
» الأهلى يغرى مهاجم مازيمبى بـ 800 ألف دولار
» إعلامي لأهالي كرداسة: اتصرفوا أنتوا لغاية ما نحل المشكلة
» تفاصيل صادمة تكشفها التحقيقات عن زوجة وعشيقها وطفلة قتيلة
» اقتحموا حفل الزفاف.. واقتادوا العروس إلى مكان مجهول
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» البرازيل تنضم للولايات المتحدة وتهدد الصحة العالمية بالانسحاب
» إعلامي: الحكاية أخر لخبطة و اللي مش ملتزم هنعرفه
» مرتضى يعلن سر إلغاء عضوية نجم الزمالك: عشان احنا نادي المباديء

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية