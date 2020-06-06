رسالة من مرتضى منصور لوزير الشباب.. ما علاقة تركى آل الشيخ

06 يونيو 2020 - 10:25 ص

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، رسالة ونداء استغاثة لوزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، من أجل مناقشة تصريحات تركى آل الشيخ ضد محمود الخطيب ومجلسه.

وقال "منصور" خلال تصريحاته لقناة الزمالك :"يا سيادة الوزير أشرف صبحي، محمود الخطيب متهم بحصوله على أشياء ليست من حقه، ولابد من سؤال وزير الترفيه السعودي تركى آل الشيخ لمعرفة ما حصل عليه رئيس الأهلي من أموال وهدايا.

ووجه منصور سؤاله للخطيب بخصوص سراج الدين، عضو المجلس الذي أهان نادي الزمالك، والثلاثة أعضاء الذين رفضوا قرارات الأخير، يجب عليك الرد علينا بخصوص الأموال التي حصلت عليها والساعات التي تم بيعها في مصر الجديدة، يجب عليك الخروج لتكذيبي أو أن ترد الهدايا والساعات لتركى آل الشيخ.