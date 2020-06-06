  • السبت 06 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر11:39 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي

المستشار القانوني للأهلي: سأرد على بذيء يخوض في الأعراض

أية

تفاصيل مؤثرة بإرسال أدوية لمواطنة مصرية بالمالديف

مرتضى منصور

رسالة من مرتضى منصور لوزير الشباب.. ما علاقة تركى آل الشيخ

ضاحي خلفان: التصالح مع إسرائيل سينهي قطر

ضاحي خلفان: التصالح مع إسرائيل سينهي قطر

ظهور أتباع "النبي نوبل" في احتجاجات أمريكا.. طائفة بدولة عربية

ظهور أتباع "النبي نوبل" في احتجاجات أمريكا.. طائفة بدولة عربية

داعية سعودي: قدوتنا النبي..لا يجوز الدعاء على أمريكا

داعية سعودي: قدوتنا النبي.. لا يجوز الدعاء على أمريكا

كريسيدا بوناس حبيبة الأمير هاري

حبيبة الأمير هاري تخرج عن صمتها وتفجر هذه المفاجأة

سد النهضة

"هنبدأ من جديد"..موقف إثيوبي صادم بشأن سد النهضة

عمرو أديب

أديب لدفعة 2020 : "مفيش ولا واحد هيشتغل"

حسن حسنى: أسباب أمنية وراء تقليص الانتاج السينمائى

رسالة مؤثرة لحفيد "جوكر" السينما المصرية

تفاصيل صادمة تكشفها التحقيقات عن زوجة وعشيقها وطفلة قتيلة

قضايا وحوادث

ارشيفية
ارشيفية
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

تفاصيل صادمة عن ضبط «شبكة دعارة عائلية»

#

فنان شهير: الطبيب أبلغني أنني مصاب بـ"السرطان"

#

تفاصيل صادمة عن شبكة دعارة طالبات «المدرسة الفنية»

#

وزير الإسكان يكشف موعد تسليم العاصمة الإدارية

القمامة

رمضان

اوسيم

عيد الفطر

تجردت أم من مشاعرها وتخلت عن طفلتها الرضيعة " 4 شهور" من أجل عشيقها، ولم تتورع عن إلقاء طفلتها بعد أن غلفتها بكيس  وقامت بإلقائها على كوم قمامة.

وتعود بداية الأحداث مع أول أيام شهر رمضان حيث افتعلت الزوجة المشاكل مع زوجها بعد أن أقنعها عشيقها بترك بيت الزوجية والذهاب للعيش معه في مركز سمنود محافظة الغربية بعد أن ترك مسقط رأسه في الفيوم بسبب مشاكل في العمل، وبالفعل نجحت خطتها وتركت منزل الزوجية وتوجهت للعيش مع عشيقها لمدة شهر مارسا فيه الرذيلة، وعندما مرضت الرضيعة تضايق العشيق من بكائها فقام بضربها حتى توفيت ولم تعاتبه الأم علي ذلك بل اتفقت معه علي التخلص من الرضيعة وفكرا في خطة جديدة، حسبما نشرت "الوفد".

وعادت إلى منزلها وهي تحمل رضيعتها في الكيس ثم ألقتها في الشارع علي كوم القمامة  ثاني أيام عيد الفطر ، وافتعلت مشاكل مع زوجها طالبة منه الطلاق وعندما سألها عن ابنته أخبرتها أنها تركتها لدي أسرته وغادرت المنزل، فقام الزوج بالاتصال بأسرة زوجته التي أكدت له أنها لم ترها منذ شهر فما كان منه إلا إبلاغ مركز أوسيم، التي عثرت علي الزوجة وبتضييق الخناق عليها اعترفت بكل شيء وأرشدت عن عشيقها الذي اعترف أيضا بما حدث وعثروا علي الطفلة، وتباشر الآن النيابة العامة بشمال الجيزة  التحقيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هل يترك ترامب البيت الأبيض؟

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بالأرقام.. لأول مرة حالات كورونا تزيد عالميًا
» طبيب يشعل مواقع التواصل بدولة عربية.. هذا ما كتبه على سيارته
» الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة عن هذا الموضوع
» الأهلى يغرى مهاجم مازيمبى بـ 800 ألف دولار
» إعلامي لأهالي كرداسة: اتصرفوا أنتوا لغاية ما نحل المشكلة
» تفاصيل صادمة تكشفها التحقيقات عن زوجة وعشيقها وطفلة قتيلة
» اقتحموا حفل الزفاف.. واقتادوا العروس إلى مكان مجهول
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» البرازيل تنضم للولايات المتحدة وتهدد الصحة العالمية بالانسحاب
» إعلامي: الحكاية أخر لخبطة و اللي مش ملتزم هنعرفه
» مرتضى يعلن سر إلغاء عضوية نجم الزمالك: عشان احنا نادي المباديء

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية