» تفاصيل صادمة تكشفها التحقيقات عن زوجة وعشيقها وطفلة قتيلة

06 يونيو 2020 - 10:16 ص

تجردت أم من مشاعرها وتخلت عن طفلتها الرضيعة " 4 شهور" من أجل عشيقها، ولم تتورع عن إلقاء طفلتها بعد أن غلفتها بكيس وقامت بإلقائها على كوم قمامة.

وتعود بداية الأحداث مع أول أيام شهر رمضان حيث افتعلت الزوجة المشاكل مع زوجها بعد أن أقنعها عشيقها بترك بيت الزوجية والذهاب للعيش معه في مركز سمنود محافظة الغربية بعد أن ترك مسقط رأسه في الفيوم بسبب مشاكل في العمل، وبالفعل نجحت خطتها وتركت منزل الزوجية وتوجهت للعيش مع عشيقها لمدة شهر مارسا فيه الرذيلة، وعندما مرضت الرضيعة تضايق العشيق من بكائها فقام بضربها حتى توفيت ولم تعاتبه الأم علي ذلك بل اتفقت معه علي التخلص من الرضيعة وفكرا في خطة جديدة، حسبما نشرت "الوفد".

وعادت إلى منزلها وهي تحمل رضيعتها في الكيس ثم ألقتها في الشارع علي كوم القمامة ثاني أيام عيد الفطر ، وافتعلت مشاكل مع زوجها طالبة منه الطلاق وعندما سألها عن ابنته أخبرتها أنها تركتها لدي أسرته وغادرت المنزل، فقام الزوج بالاتصال بأسرة زوجته التي أكدت له أنها لم ترها منذ شهر فما كان منه إلا إبلاغ مركز أوسيم، التي عثرت علي الزوجة وبتضييق الخناق عليها اعترفت بكل شيء وأرشدت عن عشيقها الذي اعترف أيضا بما حدث وعثروا علي الطفلة، وتباشر الآن النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيق.